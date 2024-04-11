預約夏天奇遇記！香氛印記專家SABON推出全新「微風拂綠」、「橙沐向陽」感官境遇系列，把日常居家保養變成電影裡的歐式傾心五感體驗，快跟著M編盤點迷人好貨、母親節必買組！

居家保養就能享受偽度假的悠閒！SABON幫我們把法式古堡花園的陽光、英國鄉村小屋的綠意帶回台灣！全新印記之香「微風拂綠」、「橙沐向陽」限量香調，將異國感官花園融入沐浴保養的美好一刻，趁母親節入手還能禮盒自由配，是在繁忙生活中送給自己最好的療香慰藉！ by 花漾543 享受法式古堡花園暖陽親吻的「橙沐向陽」 以香氣描繪法國里維埃拉的地中海風情，伸手輕觸和煦的日光，陽光烘托大地讓茉莉、橙花、晚香玉迷人花香都帶著一絲柔和溫暖的氣息，佛手柑、葡萄柚帶來多汁酸爽的明亮的陽光花香令人精神一振，春風吹拂過薰衣草叢與橡木枝葉，則讓尾調餘韻步入舒緩與鬆弛。陽光溫柔的觸覺、微風拂過花園迸出的幽香與低聲細語，讓這股明亮的陽光澄亮花香更有立體層次，不僅可透過沐浴油、磨砂膏讓肌膚細膩柔滑散發天生體香，更能將絲綢乳液和宣言香水玩疊香，使香氣更加浸潤肌膚、持久留香！ 橙沐向陽：沐浴油300ml $1080、身體磨砂膏320g $1480、絲綢身體乳200ml $1480 來自英國鄉村小屋的清新綠意「微風拂綠」 若說「橙沐向陽」是地中海陽光的活力生機，那「微風拂綠」就是英式鄉村的慵懶愜意！綠葉中的花香伴隨著小屋中飄出的伯爵茶香，原來沐浴時光也能擁有在花園中品嚐英式下午茶那份悠閒愜意~最懂調香的SABON獻上春天特調的限量香氛系列，「微風拂綠」是M編聞過最放鬆、最靜謐舒心的一款水生香氣！彷彿踏入莎士比亞愛妻安海瑟威的花園小屋，淡雅玫瑰香伴隨著富有水氣感的青草香，到中調竄出的一縷伯爵茶香帶來嗅覺驚喜，酸甜果香、琥珀和常春藤捎來春天濕潤的綠意，凝聚茶香味覺、水感觸覺、綠葉花果嗅覺的五感之香讓人一解煩憂！明星三部曲沐浴油、身體磨砂膏和絲綢身體乳液一次帶走，加碼推薦護手霜與宣言香水，不僅居家沐浴時光，連外出也能擁抱這股恬適的水生香氣！ 微風拂綠：沐浴油300ml $1080、身體磨砂膏320g $1480、絲綢身體乳200ml $1480 小孩子才做選擇，兩種香味我全都要！五感留香禮盒自由配！ 難以抉擇是要綠意水生香「微風拂綠」還是陽光花果香「橙沐向陽」？小孩子才做選擇，當然是兩種限量香味我全都要！最懂女生容易犯選擇困難症的SABON，母親節貼心推出明星三部曲自由配「感官境遇 五感留香禮盒」！沐浴油300ml、身體磨砂膏320g、絲綢乳液200ml都能自由選擇是要「微風拂綠」還是「橙沐向陽」，不僅有89折扣，再加贈橙沐向陽絲綢身體乳液50ml和精緻的花園禮盒！ 感官境遇五感留香禮盒 $3,980