阿里山生態好4、5月螢火蟲開派對 歡迎來嘉共舞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）大阿里山區4、5月螢火蟲大爆發，嘉義縣舉辦「螢光派對來嘉共舞」活動，推廣賞螢導覽觀光遊程，主打夜空中滿山遍野螢光閃耀美景及「螢河鐵道」，適合全家大小一起同遊。 嘉義縣政府今天在番路鄉公興森態園區舉行「螢光派對 來嘉共舞」行銷記者會，縣長翁章梁與嘉義縣中興國小學生及YOYO家族柳丁哥哥、Kiwi姐姐一起共舞，為賞螢季揭開序幕。 翁章梁致詞說，嘉縣只有在9月時沒有螢火蟲，台灣有60幾種在嘉義就有40幾種，阿里山區生態好，可見到成千上萬隻螢火蟲，還包含許多獨「嘉」的「螢河鐵道」美景，在奮起湖車站、水社寮車站與梨園寮車站都能見到鐵道被螢火蟲包圍。 翁章梁說，遊客可以搭乘阿里山林鐵，來趟不一樣的鐵道旅行，這裡有好的民宿及值得品嚐的高山咖啡、高山茶。 嘉義縣文化觀光局表示，縣府與旅行社合作推出公興森態園區、圓潭生態園區、迷糊步道及梨園寮等4條賞螢導覽觀光遊程，最低新台幣899元就能來嘉賞螢，非常適合全家大小一起同遊。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 文觀局指出，每年4月至5月是大阿里山區螢火蟲最旺盛、活躍的時候，夜空中滿山遍野的螢光閃耀飛舞令人驚艷，推薦22處賞螢景點，相關資訊可至慢遊嘉義臉書粉絲專頁或Instagram查詢。 農業部農村發展及水土保持署南投分署指出，水土保持署與阿里山區合法民宿推出「平日住宿贈體驗活動」，遊客即日起至5月止，平日入住指定民宿，即可免費體驗當地「揉茶體驗」、「咖啡烘焙體驗」及「槌染DIY」等特色活動。（編輯：黃世雅）1130411