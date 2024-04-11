起底被瑞典政府驱逐的中国女记者-中国影响力行动“特工”？

刚刚加入北约的瑞典最近决定将一名涉嫌危害国家安全的中国记者驱逐出境，且终身不得再次入境瑞典。有专家认为，中国政府的海外大外宣媒体人员只是中共统战和情报网络的冰山一角, 瑞典政府需要及时针对其非法活动进行起诉, 广泛开展监督和公众教育行动，系统性地挫败中共的影响力行动。 根据瑞典媒体报道，这位中国女性大约20年前抵达瑞典，被逮捕时拥有瑞典永久居留权。该记者去年10月被捕，警方称其在过去十年间实施的活动已对瑞典的国家安全造成威胁。她与中国驻瑞典大使馆以及瑞典与中国政府关系密切人士有接触，带领多个中共政府和企业代表团访问瑞典，还尝试安排他们访问瑞典一些政府部门。 由于案件的敏感性，瑞典政府并未公开涉事人的姓名和构成的具体威胁。但据瑞典媒体《中国新闻》(Kinamedia)披露，这名当事人是《北欧绿色邮报》(Green Post)的社长及主编陈雪霏(Chen Xuefei Axelsson)。 该报记者悠野(Jojje Olsson)告诉美国之音，“陈雪霏与中国大使馆密切合作，她在瑞典的中国观察人士中也颇有名气。我可能会称她为中国影响力行动特工。” 对陈雪霏进行过长期研究的瑞典国家中国问题研究中心(Swedish National China Center)分析师埃里卡·斯塔法斯·埃德斯特罗姆(Erika Staffas Edström)告诉美国之音，陈雪霏去年秋天的确被瑞典安全部门拘留，并被下令驱逐出境。 “然而，她仍在瑞典，尚未被驱逐。 4月4日，瑞典政府决定驳回她对根据《特定外国人特别管制法》(LSU)驱逐出境的决定所提出的上诉。” 截至发稿，瑞典司法部和陈雪霏本人尚未回复美国之音采访查询，瑞典移民署、瑞典安全局则拒绝提供更多案件细节。 陈雪霏的律师洛伊特里姆·卡德里乌(Leutrim