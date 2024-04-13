以色列发布援助卡车进入加沙的视频

以色列政府周五（4月12日）发布了视频，称其显示了第一批人道主义援助卡车通过新开辟的援助走廊进入加沙北部。 以色列政府领土活动协调处（COGAT）在其官方X账户上发布的帖子中展示了一段视频，称视频显示卡车在周四晚间和周五进入加沙。 负责监督进入加沙物资的该机构在其帖子中报告说，213辆援助卡车已接受检查并通过过境点进入加沙。 声明称，这些卡车在凯雷姆沙洛姆过境点接受了以色列国防部陆路过境管理局安全部门的严格检查，并有以色列国防军陪同。 路透社（Reuters)和法新社（AFP）均表示，无法证实该视频的真实性或新开设的过境点的具体位置。 与此同时，世界卫生组织（WHO）的一组医疗人员在本周访问了加沙地带南部后，于周五报告说，汗尤尼斯没有任何建筑物或道路完好无损。 在日内瓦举行的新闻发布会上，世卫组织发布了该小组本周在以色列军队撤离后访问的三个医疗设施——纳赛尔医疗中心、阿克萨医院和凯尔医院——的视频。 他们报告称，所有设施均完全无法使用，没有氧气供应、没有水、没有电，也没有正常运行的排污系统。世卫组织官员称纳赛尔医疗中心曾是加沙南部卫生系统的“支柱”，但现在大部分已成为废墟。 在加沙北部，希法医院也呈现出严峻的情况。报告指出，“令人震惊的是，医院的空地上布满了为在那里丧生的人搭建的临时坟墓。” 敌对行动没有停止 以色列媒体报道称，真主党武装分子周五从黎巴嫩向以色列北部发射了数十枚“喀秋莎”火箭弹。没有人员受伤的报告。 早些时候，巴勒斯坦和以色列媒体报道称，以色列军方周五早晨在约旦河西岸城市图巴斯附近开枪打死了两名巴勒斯坦人。 媒体报道称，以色列士兵在图巴斯向一名男子的车辆开火，导致一名男子死亡。在图巴斯以南的法拉难民营的一次军事突击中，另一名巴勒斯坦人被以军开枪打死。 以色列军方没有立即对这些报道发表评论。 最新的暴力事件是在周四军方宣布采取“新的和改进的措施”以将人道主义援助带入加沙地带之后发生的，这些措施包括在加沙北部建造一个新的陆路过境点。 军方发言人、海军少将丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）在一份视频声明中表示，新的过境点将“让更多援助物资能够直接流向卡车难以进入的地区的平民”。 几个月来，国际人道主义组织一直抱怨通过卡车向加沙运送援助物资遇到障碍，因为以色列军方造成延误，而且加沙北部等地区由于战斗而缺乏安全通道。 哈加里表示，以色列预计每天有50辆卡车通过新过境点，每天到达加沙地带的卡车总数将逐渐从350辆增加到约500辆。 联合国表示，在2023年10月以色列与哈马斯战争爆发之前，每天约有500辆卡车向加沙运送援助物资。