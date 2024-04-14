河北秦皇島船難12死 知情者透露更多細節 【新唐人北京時間2024年04月14日訊】日前，河北秦皇島發生船難，有31人落水，事故至少造成12人死亡。隨後，知情者透露了事發時的更多細節。 13日，秦皇島市盧龍縣官方通報稱，13日下午2時30分左右，盧龍縣劉家營鄉桃林口村發生一起船隻側翻導致人員落水事故。事故造成31人落水，有25人送醫，有12人死亡，還有6人失聯。 陸媒14日報導，目前失聯6人均已找到，全部平安。 4月13日晚，一位當天在桃林口村遊玩的劉女士（化名）對紅星新聞表示，她們是從唐山來的旅遊團。事發下午她坐上船去對岸，遊玩結束等船返程時聽說有船翻了。 劉女士提到，在乘坐大巴回到登船地點時，她親眼見到部分被救上來的遊客已經沒有生命體徵。船上沒有什麼安全措施，「我們（坐船）也都沒有穿救生衣，事後想起來非常後怕」。 現在多個視頻顯示，有民眾大聲喊叫，「快來人啊。」「趕緊地過來。」有民眾坐在地上大哭。 大陸極目新聞報導，桃林口村一負責人稱，船主是本村人，他家就這一艘船，開船的人是他雇的，也是這村裡的村民。當時突然颳起風，風太大，遊客恐慌造成船翻。 一名現場目擊者表示，事發時他正在岸邊釣魚，突然起了很大的風。 當地一名居民表示，出事的船隻類似木筏子，他在小學二年級曾經坐過，在水面上遊玩十幾分鐘收費幾十元，規定只能坐10人。 有網民在短視頻平台留言說，「我們本來要坐船，因為走錯了路正好錯過了出事的時間，想想都後怕。」 有網民透露，事發地點為劉家營鄉桃林水庫，涉事船隻疑是當地漁民經營的旅遊船，船上都是老年人，風大導致遊船側翻。 當地網民說，載的是一個河北旅遊團，老人居多。 還有一名遊客當天在桃林口遊玩的視頻顯示，其中一條遊船上坐了近20人，遊客都坐在塑料板凳上，沒有人身穿救生衣。而岸邊另一艘小船上，總共搭乘連船夫在內的8人，同樣都沒有穿救生衣。 網民「噯布baby」說：「我婆婆是生還者，同行的大姨失聯，旅行社沒有資質，船也不安全，沒有救生衣，希望嚴懲。」 大陸網民表示，「是遊船，開船的都是當地的漁民。上禮拜去桃林口水庫玩差點就坐了。一到水庫邊上，好多漁民過來勸你坐船玩兩圈，團團圍住的那種。」 「出事的地方是水庫放水的地方，水流湍急，水溫極低，普通人手進水裡10秒都受不了，如果是上歲數體力不好不會游泳，很難。」 （責任編輯：李恩真） 本文網址: