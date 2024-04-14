【新聞五人行】美日峰會 6面出擊 瞄準中共 【新唐人北京時間2024年04月12日訊】大家好，歡迎收看新聞五人行，今天的聯合主持人是唐浩、秦鵬、宇亭，金石，還有我，扶搖。五個人觀點碰撞、多元視角，帶您走進豐富的新聞世界。歡迎訂閱、點讚我們的獨立頻道。 今日焦點：跨時代！美日峰會 6面出擊 瞄準中共！拱衛「兵家必爭之地」；馬英九變「孟姜女」，祭出戰術性口誤；日本首相笑了，馬英九哭了；中國人被「敏感詞」包圍的一天。 五人穿越同行 共享「不能說的祕密」 扶搖：大家知道啊，現在中國大陸的網絡關鍵字太多了，可能是敏感內容、敏感新聞、人物太多了，發生的一切都變成了「不能說的祕密」。可能只有靠一架鋼琴，才能穿越到當下，和懂的人，會心一笑。 最近，有網友就感嘆，「我們已經被敏感字包圍了」，結果引發了網友的共鳴、吐槽，我們來看一下。 咱們今天放鬆一下，競猜一下，稍後公布獎品。 今天，在這個「等他下課」的時刻裡，我們用「一首歌的時間」，穿越一下，來一場「關鍵字」競猜。我說一句，大家搶答，哪個是關鍵字。 請問：以下每句話都有什麼關鍵字？ 其實，答的多的人，請說5個中共網絡關鍵字。 重大合作 美日又給中共送信號！ 扶搖：這兩天，地球兩端正在進行沒有硝煙的較量。 一邊是「中俄會面」，馬英九去大陸了。岸田文雄訪問美國了，美日菲要開峰會了。 日本首相岸田文雄，應美國總統拜登邀請，4月9號到美國舉行「國是訪問」。這是2015年前首相安倍晉三之後，日本首相首次以「國賓待遇」正式訪美。10日晚上，拜登總統在白宮設「國宴」款待岸田文雄和妻子裕子，以及200名賓客。