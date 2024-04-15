巴拉圭參議院議長拜會韓國瑜 並邀請他訪問該國

立法院韓國瑜院長於今（15）日在立法院接見巴拉圭參議院議長等訪賓，並設宴款待。議長歐斐拉則強調台巴邦誼已歷經67年不曾間斷，而雙方外交部所推動之一軌外交固然重要，但國會外交也有它的重要意義，所以他誠摯邀請立法院韓院長及江副院長擇機率團赴巴國訪問，並與巴國國會議員深入交流。 韓國瑜今日中午12點在副院長江啟臣、立委王世堅、廖偉翔、林憶君等人陪同下，於院大門口歡迎「巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉訪團」蒞院訪問，隨後邀請歐斐拉參議長（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）至行政大樓2樓大會客室在立法院貴賓簿上簽名留念並舉行雙邊會談。 韓國瑜表示，熱情歡迎歐斐拉參議院議長一行蒞臨立法院訪問。他特別點出台、巴兩國地理位置的特殊性，巴拉圭與台灣正好位於地球的兩端，如果在台灣的土地上挖洞，穿越地心，剛好會抵達巴拉圭的國土。韓國瑜對於今日能夠迎接來自巴國遠道而來的友人，感覺格外親切，所謂「有朋自遠方來，不亦樂乎」，故立法院跨黨派委員一同出席對訪團表達最誠摯的歡迎，希望能傳達我方的心意與熱忱。 韓國瑜說，巴拉圭共和國與中華民國已有67年的正式邦誼，雙邊友誼歷久彌新，在學術、能源、畜產、科技、醫療及公共安全等各領域都有全面交流與合作。特別值得一提的是，台灣是巴拉圭豬肉出口第一大市場和牛肉出口的第二大市場；而透過台灣巴拉圭科技大學計畫培訓出的第一屆巴國學子，在回國就業後也獲得很好的評價。上年度台巴兩國的貿易總額已達約2億2千萬美金，他表示，希望透過立法院與巴國國會的加強合作，使兩國的貿易能夠繼續成長，共創永續發展與繁榮。 歐斐拉參議長感謝韓院長與江副院長及各黨團委員代表撥冗熱忱接待。他強調，台巴兩國的關係絕不僅限於經貿、科技及教育等層面的交流，更有兩國人民間深厚的情感互動。即便在現實的政治環境中，人們常會忘卻理念和價值的重要性，但巴國的外交政策及政治理念更在意的是兄弟友邦的情誼和相互扶持精神。 歐斐拉參議長強調，巴拉圭對台灣的外交立場明確，將會持續珍視兩國的邦誼。證諸過往，不論中華民國的執政黨如何更替，巴拉圭對中華民國的國家認同都不曾改變。歐斐拉參議長認為這是一個原則性的問題，對他來說，台巴持續互助及深化合作才是最重要的議題。 歐斐拉參議長強調台巴邦誼已歷經67年不曾間斷，而雙方外交部所推動之一軌外交固然重要，但國會外交也有它的重要意義，所以他誠摯邀請立法院韓院長及江副院長擇機率團赴巴國訪問，並與巴國國會議員深入交流，讓我國立法委員能藉由人與人間的友善交流感受到巴國人民對台灣最真誠的情感。 歐斐拉參議長最後提及，巴國國會大廈就是台巴合作友好的一大象徵，當初該建築即由我國所出資興建，巴國人民絕對不會忘記台灣所展現的珍貴友誼。 韓國瑜接續邀請歐斐拉參議長及所有與會所有貴賓合影留念並致贈紀念品後，即移駕宴會廳午宴。雙邊交流時，歐斐拉參議長及訪團成員與韓國瑜，江啟臣及出席委員就台巴政經發展、經貿往來、農技合作、高等教育交流、原住民文化淵源、巴國國會民主圖書館興建計畫、巴國足球賽事以及雙邊國會成立友好小組等議題廣泛交換意見。 阿瓦蓮嘉第二副議長及迪亞斯參議員尤其對我國協助巴國青年學子來台就讀的教育培育計畫讚譽有加，並深表感謝。本次拜會及午宴歷約2小時，氣氛友好愉快，歡笑聲不斷，在溫馨歡樂氣氛中畫下圓滿的句點。 訪賓名單除了巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）外，含包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga de Ortega）、參議員迪亞斯（Pedro