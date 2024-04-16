在欧盟控诉中国产能过剩之际 习近平会朔尔茨：中德合作不是“风险”

在欧盟控诉中国商品大量涌入欧盟市场之际，中国国家主席习近平星期二（4月16日）表示，中德合作不是“风险”，而是“双方关系稳定的保障、开创未来的机遇”。 习近平在北京对正在中国访问的德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）表示，中德两国产业链、供应链深度互嵌，两国市场高度依存。 习近平说：“两国要从长远和战略角度看待和发展双边关系。” 据中共官媒中央电视台的画面显示，两人在北京钓鱼台国宾馆绿意盎然的庭院里漫步，这是一座由别墅、湖泊和花园组成的建筑群，专门接待各国元首。 这是自2022年11月以来，两人在北京的第二次会面，这也是继2023年7月朔尔茨领导的三党联合政府出台首份阐述德国对华“去风险”政策及立场的《中国战略》文件后，朔尔茨首次访华。 他的访问也恰逢欧盟担心中国商品对欧洲企业构成威胁，包括电动汽车和其他绿色技术涌入欧盟市场。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）指出中国的过剩产能得到了“巨额”国家补贴的不公平支持。 习近平对朔尔茨表示：“中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。” 习近平还说：“双方（德国和中国）要警惕保护主义抬头，坚持以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。” 朔尔茨一直对排除中国持谨慎态度，因为中国向来是德国的重要市场。他表示欧盟不应出于对自身利益的保护主义而采取行动。 朔尔茨星期一在上海表示，中国和德国之间的竞争应该是公平的。他在上海同济大学发表演讲时对学生们说：“在某个时候，德国和欧洲也会有中国汽车。唯一必须明确的一件事是，竞争必须是公平的。” 他补充道：“换句话说，就是不能有倾销，不能有产能过剩，而且不能侵害知识产权。”。 此次为期三天的中国之行，朔尔茨还去了中国西南部重庆等大城市，参观了德国汽车供应商博世（Bosch）的氢燃料电池工厂。 梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）首席执行官奥拉·康林松（Ola Kallenius）和宝马（BMW）首席执行官奥利弗·齐普策（Oliver Zipse）等德国公司高管也与他一同前往访问，并强调了中国市场对欧洲最大经济体德国的重要性 。