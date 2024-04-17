春夏雛菊單品盤點，漁夫帽、長夾、高跟鞋…打造優雅活力造型

春日來臨，擁有印花細節的單品是造型上不錯的選擇，此次整理了各種有著「雛菊」印花的單品，無論是清新活力或靜謐優雅都能夠成為春夏風格中的搭配好幫手！ by Alfie Hsu- 2024/04/17 更新 DR 漁夫帽是男女春夏造型中的必備單品，能夠修飾臉型的特質深得人心，本季推薦選擇帶有鐘型輪廓的帽型，搭配優雅的雛菊細節，讓你的春日造型更具重點！ Coach 雛菊圖樣鉤針漁夫帽，NT7,500。 春夏之際，長夾是時髦女生的愛用款式，無論是出門拿在手上，或是旅行時放在包包內，搭配多夾層的設計，具備高實用性是其受歡迎的主因！ Coach 花卉印花拉鍊皮夾，NT12,800。 無論假日還是工作，托特包都是出門的好選擇，能夠裝載足夠日常用品的特質，讓這項單品永遠不會退流行。 Coach 花卉印花托特手袋，NT12,800。 隨著天氣轉熱，要在造型中穿出層次感，背心類的單品無論是搭在襯衫或是短袖上衣外，都能輕鬆營造層次感，讓造型更完整。 MSGM 雛菊印花西裝背心，NT14,300。 在衣櫃中必備的牛津襯衫上搭配具分量感的雛菊花朵，讓較具正式感的襯衫多了分活力氛圍，單穿就很有型。