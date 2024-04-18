雨揚老師》12生肖農曆4月運勢：馬寶寶財庫豐盈、猴寶寶威望提升(下)

★馬 ◎工作運：人緣發揮 貴人相助 事業運平順，職場上向來有好人緣的馬寶寶，如果執行業務時遇到困難，不妨向身邊的同事或長輩求助，只要馬寶寶願意開口，他們將化身為你的事業貴人，不僅不吝於提供自己的專業經驗與建議，還會介紹有利於你的人脈與資源給你，協助馬寶寶順利度過難關。 ◎感情運：主動關心 感情升溫 感情運平淡，單身的馬寶寶如果發現心儀對象的情緒欠佳，應主動關心對方的近況，或者送上小禮物為對方加油打氣，有助拉近彼此的距離；有伴的馬寶寶不妨在睡前幫伴侶溫一杯熱牛奶，或者透過互相按摩來緩解彼此身體的疲憊，能讓雙方的感情常保甜蜜。 ◎健康運：排解壓力 改善睡眠 健康運稍弱，向來努力耕耘生活的馬寶寶，近期可能因為過度操心家人的事情，或者工作壓力太大，導致睡眠品質受到影響，抵抗力也隨之下滑，必須提防可能罹患感冒。建議養成每日運動的好習慣，也可以多聽有助緩和情緒的心靈音樂，能幫助馬寶寶療癒身心。 ◎金錢運：收穫新知 財庫豐盈 金錢運不錯，近期手邊有閒錢的馬寶寶，如果想在投資理財上有更深入的經營，不妨向身邊有投資經驗的同事或朋友請益，有機會從他們身上獲得不少新知，或者可靠的市場消息，讓馬寶寶日後大賺一筆，為財庫添加滿滿的財富。 ※幸運色：酒紅色 ※貴人生肖：狗 ★羊 ◎工作運：職務變動 掌握良機 工作運表現頗佳，由於過往優異的工作表現，羊寶寶近期可能因為人事異動或部門調整，在事業上迎來全新氣象，不僅有望被調到能發揮所長的部門，也有可能獲得長官交派的重要業務，讓羊寶寶有機會大展身手、備受老闆肯定。 ◎感情運：安排旅行