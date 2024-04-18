雨揚老師》12生肖農曆4月運勢：鼠寶寶重墜愛河、龍寶寶貴人扶助(上)

知名命理師雨揚老師，是業界有名的心靈導師，她目前任職雨揚國際董事長。 圖：翻攝自雨揚樂活家族臉書 天氣逐漸轉熱之際，我們也迎來充滿新機運的農曆四月。這個月是驛馬月，加上五行屬火，只要展現出行動力，勇於衝刺，就能把握致富佳機，為人生開啟新的篇章喔！有心創業的朋友們，本月是你大有可為的一個月，多向外走動，結識新人脈，就有機會遇到適合的金主或合作對象，讓你一圓開創事業的美夢！ 農曆四月運勢的前三名生肖是誰呢？答案是龍、猴、狗！恭喜這些鴻運當頭的生肖寶寶們！至於其他生肖寶寶要怎麼把握良機、提升運勢呢？請大家一起來看以下的解析囉！ ★鼠 ◎工作運：貴人加持 逢凶化吉 這個月有機會遇到年紀稍長的女性貴人，幫助遇到難關的鼠寶寶化險為夷。雖有貴人好運加持，但鼠寶寶仍須自我提醒，凡事謹慎應對，不要好高騖遠，也不要隨便聽信小道消息來下判斷，才能減少犯錯的機率。 ◎感情運：延續舊緣 重墜愛河 愛情運平穩，單身的鼠寶寶有機會與過往的心儀對象再度聯繫，只要把握機會，有望共譜一段幸福戀曲；有伴的鼠寶寶可與另一半規劃一場溫馨的小旅行，轉換環境有助於增添新鮮感，讓你們的感情更甜蜜。 ◎健康運：體力欠佳 注意飲食 這個月的健康運稍弱，除了常感體力不佳外，也很容易不小心就感冒。除了要多注意天氣變化並適時加減衣服之外，最近的飲食也需清淡一點，切記不要暴飲暴食，或者不定時用餐，唯有保護好腸胃，才有本錢繼續奮戰喔！ ◎金錢運：謹慎投資 小心破財 金錢運普通，雖有維持穩定的進帳，但因凶星入駐，要小心意外破財。出門在外除了要看緊隨身財物之外，網購時也切勿衝動，以免買到廣告不實的商品。此外，在投資上也須再三評估，不要過度樂觀，才能避免損失。 ※幸運色：金色 ※貴人生肖：猴 ★牛