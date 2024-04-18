CINDY CHAO二十週年系列藝術珠寶巡迴展 台灣全球首站 巨星璀璨齊聚 馮德倫林熙蕾讚嘆Cindy Chao精湛工藝與極致美學

享譽全球的博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel在今年邁向20週年的重要里程碑，特別以台灣為全球首站，隆重推出二十週年系列藝術珠寶巡迴展，巡迴展地點特別選在晶華酒店總統套房中展出，爲慶賀此次的開展盛會，更力邀演而優則導的馮德倫及永遠的女神林熙蕾，為CINDY CHAO二十週年巡迴展的啟程獻上滿滿祝福。 by 花漾543 CINDY CHAO二十週年系列的藝術珠寶創作，以品牌最經典的「四季」系列與「蜻蜓」系列為主軸，刻劃出季節的流轉和生命的律動，結合Cindy Chao二十年時光的宏觀與精粹, 以生命出發、從有形到無形、在光影之間與虛實交錯之際、激發珠寶藝術家的無限想像。入口處特別以象徵生命喜悅與律動的綠色系打造出靈動有機、生生不息的生命力，主展區的藝術珠寶作品則在有如大自然深淺層次的綠茵氛圍中，在光影之間，展現出最自然真實的生命律動與豐沛的生命力！ 本次巡迴展展出作品皆為胸針創作，完成珠寶藝術家Cindy Chao多年來打造一場胸針展的心願，也是品牌對其雕塑性、藝術性與工藝最自豪的詮釋。除此之外，也特別展出奧斯卡金像獎、金球獎、美國演員工會三料影后楊紫瓊於本屆奧斯卡頒獎典禮會後派對配戴的「2023 大師系列光之羽翼胸針」，與另一件曾配戴過的「2023 大師系列帕米爾胸針」，帶領藏家們一睹閃耀奧斯卡的璀璨魅力。 晉身導演後更見細膩 馮德倫讚嘆CINDY CHAO創作顛覆珠寶藝術 身穿一襲深色西裝，馮德倫低調現身CINDY