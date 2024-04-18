美媒：布林肯下週訪中 關切北京助俄發展軍工產能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北18日電）美媒報導，美國國務卿布林肯將在4月23日啟程訪問中國；美國國務院官員近日表示，布林肯訪中期間將提出對北京幫助俄羅斯建立軍工產能的關切。 美國政治新聞網Politico報導，據1位駐華盛頓外交官和3位了解布林肯行程計畫的美國官員透露，布林肯將 在4月23日啟程前往中國，進行為期4天的訪問。所有人都被要求匿名，因為他們無權公開談論這次旅行。 這是布林肯自去年6月以來第二次訪中。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近日也訪問了中國。 美國總統拜登（Joe Biden）4月初與中國國家主席習近平通電話後，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當時即表示，領導人通話後，美國將繼續透過內閣官員訪問，推動外交利益，布林肯幾週內將訪問中國。 美國之音今天報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）近日表示，布林肯在訪中期間預計將提出美國對於北京正在幫助俄羅斯建立國防工業基礎，以延續烏克蘭戰爭的關切。 自俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國就警告中國不要幫助莫斯科的戰爭行動。 據華爾街日報近日報導，美國官員稱，中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄國恢復軍工生產，為莫斯科提供光學、微電子、無人機發動機和其他軍民兩用材料，讓俄國得以顯著增強戰場能力。 美方官員私下指出，俄國重振軍工產能的速度快於他們預期，可能就是得利於這種外援。 隨後中國駐美國大使館發言人劉鵬宇否認，指中國不是烏克蘭危機的製造者或當事方；中方一直在支持政治解決方面發揮建設性作用。 劉鵬宇強調，中國沒有向（衝突）任何一方提供武器，中國和俄羅斯之間的正常貿易不應受到干涉和限制。他說，中國不站在任何一邊，並要求美方不要干擾北京和莫斯科之間的正常關係。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130418