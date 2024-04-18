爆賣級好口碑的防曬天花板、「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露」全新升級！擁有極清爽的化妝水感&高效防曬，2024最強保養系防曬好用到M編一生推！

擦防曬已經是M編的標準配備，身為曼秀雷敦粉絲多年，水潤肌超保濕水感防曬系列超清爽不黏膩，整個夏天過完不曬黑不曬傷，超強的聖品竟然還可以再升級，果然只有曼秀雷敦可以超越自己！這次全新三大升級亮點：超保濕、防曬超持久、極密著服貼，馬上為大家逐一分析「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露」到底如何讓M編好用到一生推，令人甘願囤貨不變心！ by 花漾543- 2024/04/18 更新 最強口碑神級防曬再升級！超保濕、絕不悶，穩坐今夏化粧水感防曬NO.1 相信大家都對這罐「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露」不陌生，每年夏天都賣超好，口碑多到爬文看不完，擦上它不僅不怕曬黑曬傷，更與防曬品常見的悶熱黏膩感原地分手，膚觸清爽舒適，完全適合悶熱潮濕的台灣天氣，難怪這瓶好評不斷的經典水感防曬可以持續熱賣多年！而今年防曬神品再度升級，維持清爽水潤的同時更加密著服貼，就像為肌膚擦上隱形保水膜，讓肌膚長時間都能水潤保濕，防曬更持久！升級後同時擁有化粧水般的清爽膚感、頂規防曬力以及絕佳保濕機制三大優勢的「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露」，M編封它是2024最強保養系防曬，保證一用就難以自拔的愛上它。 M編實測超狂三大亮點！保水力狂飆、還能鎖水12小時，防曬力直接最頂規 老實說原款已經很好用，沒想到升級後的「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露」令人超~驚~艷~如化妝水般清爽的質地，非常好延展，如果說原款是5秒吸收，那新款就是3秒瞬吸不誇張，除了吸收更快，抹在肌膚上感覺更加輕盈無負擔、更服貼密著，當然零黏膩感也是必須的，那種幾乎忘了有擦防曬般的自在舒適感，才能讓M編一用愛上回不去。 除了質地之外，這次升級版還有三大亮點：全新「光耐久微膠囊分子」技術，將防曬成分包覆在微膠囊分子內，避免紫外線直接破壞防曬因子，達到持久防曬的效果，全面防禦UVA及UVB，讓肌膚不怕曬黑、曬傷又曬老。 嚴選「三重機能性玻尿酸」: 玻尿酸、水解玻尿酸及吸附型玻尿酸，由內而外提升肌膚含水量，滲透肌底保水同時建立與肌膚極密著貼合的「超保濕鎖水膜」，就像穿上隱形防曬衣幫你抵抗紫外線的傷害，外防禦內保濕，即使在陽光下也能讓肌膚長時間維持水水嫩嫩，擦防曬再也不怕愈擦愈乾了。最大心的是還通過敏感性測試，且無添加香料、色素、礦物油，任何膚質都能安心用。 這麼厲害的神級防曬，當然不是隨便說說，M編實測保濕度、鎖水力與防曬力，驚人結果保證讓人心服口服！ 實驗1：保濕度儀器測試保濕力 利用保濕度儀器測試，使用前後的水分數值，一看就能發現保濕力真的很強大阿。使用前只有32%，使用後水分數值飆升至50%，整整上升18%，真心太厲害。 實驗2：玫瑰花瓣測試鎖水度 除了保濕度提升之外，能將水分鎖住才更優秀，果然曼秀雷敦就是不讓人失望，連鎖水力也超威。用玫瑰花瓣分別擦上曼秀雷敦水感防曬與它牌防曬，放置12小時後看乾枯程度，曼秀雷敦水感防曬整體花瓣透亮光滑，而它牌則是呈現乾枯發黃狀態。 實驗3：紫外線儀器測試防曬力 透過專業紫外線儀器來測試防曬力，利用燈照&白色口罩來檢驗數值，未擦上與已擦上曼秀雷敦水感防曬來比較，就知道是否真的能阻擋紫外線。未擦上的檢測數值為194，可見紫外線的傷害力有多強大，而已擦上的數值則降為14，防曬力實在太有感。 實驗4：紫外線貼紙測試防曬力