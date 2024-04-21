中国青年“掉头转向”入乡就业 难与更难的抉择

近日一份教育咨询机构所做的调查引发中国网民热议。文中指出，近几年来有越来越多高校毕业生选择离开大城市，前往小县城就业，且就业满意度也有所提升。不过美国之音访问到的两位中国青年却认为县城里其实工资低、发展机会也少，该调查并未反映实情。4月中旬，重庆一间酒店的服务团队正准备接待来自德国的商务代表团，21岁的观光系本科生魏同学也是其中一员，他和所有参与产学合作实习的同学都绷紧神经，准备迎接这场硬仗。 毕业后进城还是下乡? 中国大学生焦虑 忙碌之余，魏同学却说自己和大部分即将大学毕业的同学一样，对未来感到很“懵”，陷入要在城市或县城就业的两难。 以重庆为例，青年就业必须在主城区和诸如云阳、奉节等县城之间抉择。魏同学表示城市岗位竞争激烈、生活成本高；但县城的职缺技术含量低，难与本科专业匹配，且没有提升空间，令即将踏入社会的他很担心，自己学的旅游管理专长，却可能去服装工厂工作，因为“大材小用”是县城就业的常态。 相比魏同学的焦虑，中国高教咨询机构麦可思研究院近期发布的《中国大学毕业生培养质量跟踪评价蓝皮书》却称，本科生毕业半年后在县城就业的比例上升明显，从2018年的20%上升至2022年的25%。 此外，就业满意度也在五年间提升9％；专业相关度的比例则稳定保持在70%。 《中国网》17日更称“一线大城市近年不再是大学应届毕业生的职涯首发地”，反而掀起县域就业的新潮流，报导称“入乡就业”背后是地方政府红利的倾斜，与对理想生活追求的双重“加持”。 对此，魏同学无奈表示与现实有极大差距。他说，大城市的推力固然让很多毕业生留在离家近的本地县城，但县城工作机会少、工资低、产业贫乏，除了政府机构外，私企很难在当地发展。 再者，魏同学说，县城普遍负债，就业政策无法落实，很多青年只能做收入不稳定的日结临时工。就他所知，若非党员或公务员单位编制，没有人脉关系，很难得到资源，社会福利也轮不到年轻人。 魏同学告诉美国之音：“除非我是资源很雄厚，要么就是你是属于体制内的人，你的父亲辈是当官的那种官二代。上面不改变，我们是没办法了，就是我们想改变，我们没有这个能力。比我大一点的年纪也没有什么好的工作，有些甚至还没有找到工作，还在家里面躺平这种状态。我感觉这个未来就没有希望了，毕业即失业。” 调查指县城收入稳步提升 大学生叹: 张着嘴乱讲 魏同学还说，就连重庆也是物价全面上涨，工资却十年都没有涨过，在重庆主城区从事观光服务业的师兄师姐，月薪约人民币2,000至3,000元，县城工资却仅有1,000到1,500元。在他看来，官方数据就是“张着一张嘴乱讲”的虚假信息。 相比大学生的实际感受，麦可思数据显示，县城工作的本科毕业生月收入稳步提升，从2018年4,640元上升到2022年5,377元，两者间有不小的落差。 以他在重庆就读的学校为例，一班50名毕业生，顶多25人有就业机会，少数人能继承家产，剩下的找不到工作就回家躺平。他们真实的感受是中国政府不会承认的“失业率高达50%”。 他表示，很多在上海、北京工作的朋友，过去收入不错，但现在经济不景气难生存，估计再硬撑两年也会陆续返乡。 在魏同学的生活经验中，留在县城是许多人迫于生活压力的无奈选择，他们努力后没有效果、对生活失去信心，只好放弃目标，选择躺平。 中国媒体有关“县城就业更具性价比”的报道也在微博上引发热议。博主烨磊新蕾说，“县城体制内就业不是想进就可以进去，教育医疗资源也不行”。