【禁聞】4月21日維權動態 河北美院一學生墜樓 家長維權 【新唐人北京時間2024年04月22日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。 河北美院一學生墜樓 家長維權 河北美術學院與旅行團合作，組織學生自費去平遙古城學習，期間一名學生墜樓導致全身粉碎性骨折，目前在醫院救治，學校無人陪護、也不出醫療費。4月20日，家長到學校門口拉橫幅維權。 溫州逾千名村民集體起訴區政府 浙江溫州龍灣區五溪村，因土地徵收賠償糾紛，1735名村民集體將區政府告上了法庭。日前，案件在溫州中院開庭審理，120名村民作爲代表參加庭審，當天開庭前，代表律師在法院門前，拍視頻介紹情況。目前還不知道庭審結果。 煙台張忠順案 警方禁律師介入 山東煙台維權人士張忠順，因參加2019年12月的廈門公民聚會，被以「顛覆國家政權罪」反覆監視居住，2023年1月又被關進山東臨沂市臨沭縣看守所刑事拘留，之後再被起訴到法院，但案件一直沒有律師介入，警方拒絕家屬委託的律師，也不允許家屬探視。 成都小區物業亂收費 業主抗議遭鎮壓 四川成都保利青江和府小區物業收取高價物業費、停車費，引發業主不滿。4月19日，業主在小區門前拉橫幅抗議，當局派出警察到場鎮壓，搶走橫幅，抓捕業主。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/04/21/a103873333.html