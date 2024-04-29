乌克兰军队撤退，俄罗斯军队前进，基辅等待武器到达

乌克兰陆军上将亚历山大·西尔斯基周日表示，随着俄罗斯军队向西推进，乌克兰军队在数量上不敌俄罗斯地面部队，正在从乌克兰东部的阵地撤退。 乌克兰总统泽连斯基还再次呼吁盟友“尽快”派遣更多爱国者防空系统。 西尔斯基说，基辅寡不敌众的部队已撤回东线三个村庄以西的新阵地，俄罗斯在几个地点集中了重要兵力。 这位最高将军在消息应用程序“电报”上写道：“前线局势已经恶化。”他说，“最困难”的地区是被占领的马林卡以西和阿卡迪夫卡西北部，阿卡迪夫卡是俄罗斯军队 2 月份占领的一个具有重要战略意义的城镇。 继美国国会上周批准向乌克兰提供 610 亿美元的援助计划后，乌克兰军队在等待美国武器交付的同时，在东部的处境日益恶化。 “我们仍在等待承诺乌克兰的援助，”泽连斯基周日在夜间视频讲话中说。 他补充说：“我们期望这些武器的数量和范围能够改变战场局势，符合乌克兰的利益。” 泽连斯基表示，他刚刚与美国众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯进行了交谈，并感谢国会通过了停滞不前的援助计划，但强调了迅速交付援助的紧迫性，这将使乌克兰能够维持其阵地并扰乱俄罗斯的战争计划。 “在与杰弗里斯先生的谈话中，我强调需要爱国者系统，而且要尽快，”他补充道。 最近几周，乌克兰东部前线的顿涅茨克和哈尔科夫地区发生了激烈的战斗，俄罗斯军队试图在1000多公里长的前线取得进展。 此外，根据华盛顿的战争研究所的说法，弹药和人员的短缺日益削弱了乌克兰的防御能力。 然而，该研究所评估称，尽管俄罗斯取得了进展，基辅的防线不太可能崩溃。 乌克兰情报消息人士本周告诉路透社，俄罗斯正在对乌克兰铁路进行空袭，以中断美国向前线运送武器并使军事后勤复杂化。 西尔斯基在帖子中表示，希望一旦美国开始提供拜登总统上周签署成为法律的援助计划中承诺的武器，战场局势就会稳定下来。 西尔斯基还表示，新的乌克兰旅正在替换在这些地区遭受损失的部队。 然而，正如俄罗斯国防部周日声称的那样，西尔斯基没有提及据称俄罗斯占领别尔蒂奇附近另一个村庄诺沃巴赫穆提夫卡的消息。