俄罗斯无人机让乌克兰黑海城市的一家酒店起火燃烧

乌克兰地区州长说，俄罗斯无人机星期天上午攻击了黑海城市尼古拉耶夫，让一家酒店起火燃烧，并毁坏了能源基础设施。同时，弹药短缺同时继续困扰着乌克兰的军队。 乌克兰南部尼古拉耶夫州的州长维塔利·金（Vitaliy Kim）说，俄罗斯无人机“严重损毁”了首府尼古拉耶夫的一家酒店，让其起火，随后被扑灭。俄罗斯的攻击摧毁了这座城市的供暖基础设施，但没有提供详情。他并说没有人员伤亡。 俄罗斯新闻社称，攻击目标是尼古拉耶夫一个组装海军无人机的船厂，以及一家住有“说英语雇佣兵人员”的酒店。俄罗斯通讯社援引当地亲莫斯科游击队协调员谢尔盖·列别捷夫（Sergei Lebedev）提供的消息，但他的声称无法被独立核实。 俄罗斯国防部星期天上午说，连夜在俄罗斯西南部四个地区上空就落了17架乌克兰无人机。州长弗拉迪斯拉夫·沙普沙（Vladislav Shapsha）说，在乌克兰边境以北大约230公里的工业城镇柳季诺沃（Lyudinovo）一所油库附近拦截了3架无人机。 维亚切斯拉夫·格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）州长星期天晚些时候说，乌克兰一架无人机摧毁了俄罗斯南部别尔哥罗德州的通信基础设施，还没有人员伤亡的报告。 乌克兰官员说，俄罗斯星期六的连夜炮击在乌克兰各地炸伤至少7位平民。当地政府说，俄罗斯星期天上午炮击东北部哈尔科夫地区，摧毁一个民宅，炸伤一名36岁的妇女和她52岁的邻居。 顿涅茨克与哈尔科夫地区近几个星期爆发激烈冲突，俄军同时寻求沿1千多公里的前线推进，乌克兰军队则愈发弹药短缺。 华盛顿战争研究所说，俄军“未来几个星期可能获得巨大进展”，乌克兰同时等待美国巨额援助提供的急需武器抵达前线。 战争研究所的最新作战分析指出，俄军有机会在他们2月底占领的东部城市阿芙迪夫卡周围推进，威胁附近的恰索夫亚尔（Chasiv Yar）。占领恰索夫亚尔将让俄罗斯控制一个山头，能够攻击乌克兰东部防线中坚的其它重要城市。 但战争研究所认为，俄罗斯这些努力都不会导致乌克兰的防线瓦解。 俄罗斯国防部一名发言人星期天证实，俄军已经占领阿芙迪夫卡以北大约15公里的一座村庄。战争研究所星期四报告俄军可能占领这里，但表示这个进展是“相对迅速但依然相对微小”，而且俄军过去一周推进不到5公里。 美国总统乔·拜登（Joe Biden）星期三说，他签署950亿美元的援助法案后立即着手向乌克兰运送急需的武器。法案还包括对以色列、台湾和其它全球热点的援助。 这个宣布代表同国会共和党人长期反对向乌克兰提供急需援助的斗争的终结，拜登星期三保证几小时内就开始向乌克兰运送美国武器。 （本文依据了美联社的报道。）