以色列警察搜查半岛电视台在东耶路撒冷的办公室，没收设备

一名以色列官员和半岛电视台消息人士对路透社说，以色列警方星期天搜查卡塔尔拥有的半岛电视台在一家酒店内的办公房间，以色列之前决定关闭这家电视台的当地运作。 半岛电视台消息人士说，社交媒体平台X上张贴的视频显示，便衣警察在东耶路撒冷酒店的房间内拆卸播出使用的摄像设备。 本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）总理在声明中宣布决定立即关闭半岛电视台在耶路撒冷的办公室。 “安全内阁讨论之后并根据我的指令，政府今天讨论了关闭半岛电视台在以色列的播出。” 内塔尼亚胡的内阁宣布一致批准在加沙战争继续时关闭半岛电视台在以色列的运营，理由是威胁国家安全。 以色列通讯部长什洛莫·卡尔希（Shlomo Karhi）签署了命令。 他在声明中说，“我们将对那些利用新闻自由来伤害以色列安全和以色列国防军人并煽动战时恐怖主义的人立即采取行动。哈马斯在以色列的喉舌没有言论自由。半岛电视台将被立即关闭，并没收其设备。” 声明说，行动包括切断半岛电视台的电缆和卫星公司连接，封锁其网站。声明没有提及半岛电视台在加沙的运行。 半岛电视台说此举是“侵犯人权和获得信息基本权利的犯罪行为，”表示以色列指责这家电视台威胁以色列的安全是“危险和可笑的谎言”，让记者们面临危险。 半岛电视台确认有权继续向全球观众提供新闻和信息，并保留“寻求每个法律步骤”的权利。半岛电视台一直批评以色列在加沙的军事行动，并在战争期间从加沙提供每天24小时的报道。 联合国人权办公室也批评关闭半岛电视台在东耶路撒冷的办公室。 该办公室在X社交媒体上说，“我们对内阁决定关闭在以色列的半岛电视台感到遗憾，“自由和独立的媒体事关确保透明和问责。现在由于来自加沙的报道受到严格限制就更是如此。言论自由是重要人权。我们敦促政府推翻禁令。” 保护记者委员会也谴责以色列内阁的决定。委员会项目主任卡洛斯·马丁内斯·德拉塞尔纳（Carlos Martinez de la Serna）在纽约说，此举可能“为限制国际媒体在以色列境内的工作设置极端令人担忧的先例。” 他说，“以色列内阁必须允许半岛电视台和所有国际媒体机构在以色列境内自由运作，尤其是在战时。”