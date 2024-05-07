习近平在巴黎：法国华人可能并非“自发”欢迎他，抗议他的人更多

北京控制的官方媒体将中国领导人习近平对法国的访问描绘为了一场受到当地华人热烈欢迎的盛会，但是中国官媒没有展示的是，更多的人出现在巴黎，抗议习近平侵犯人权和新闻自由。 欢迎习近平的人群可能并非“自发”，人数也不多 这是新冠疫情以来，习近平第一次对欧洲的访问。代表北京的中国官媒在前身为推特的社交媒体平台X上贴出片段，展示在巴黎夹道欢迎习近平的人群。他们挥舞着数十面五星红旗，手持“中法友谊万岁”的横幅。还有人在现场舞起了狮子。 “从机场前往下榻酒店途中，包括华人华侨和中国留学生代表在内的欢迎人群挥舞着中法两国国旗，敲锣打鼓，舞龙舞狮，热烈欢迎习近平主席到访，” 《中国日报》在X上写道。 经济顾问、中国观察人士程致宇（Patrick Chovanec）不认为这样形式的欢迎队伍会给当地人留下好印象。 “我想他们不明白这（这种做法）让其他不是中国人的人感到有多糟糕，”他写道。 台湾驻法国代表吴志中则在脸书上称，他在巴黎街头看到的前来欢迎习近平的人群“稀稀疏疏”，和新冠疫情大流行之前相比，“整个欧洲的气氛已经大大改变了”。 根据新华社的描述，前来欢迎习近平的人群是“自发”的。但这个说法遭到了现居住在澳大利亚的前中国外交部工作人员杨涵的反驳。 “作为一个曾参与中国外交任务的人，让我告诉你：他们不是（自发的）。大使馆和中国国家控制的机构做了很多工作来组织这么一场表演，” 他写道。 “目标观众并不是法国公众，而是习近平，他的随从以及中国国内的中国观众，” 他接着写道。 抗议的人群更多 官媒没有展示的是，在习近平的车队通过的道路上，来自西藏的抗议者们也展示出了他们的标语。自由西藏学生运动（Students for a Free Tibet）在一座桥上拉起了一面白底黑字的横幅，上面写着：“自由西藏。独裁者习近平，你的时间到了。”