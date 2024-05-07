【快報完整版】93歲巴菲特 股東大會談「後事」 【新唐人北京時間2024年05月07日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間5月6日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：法歐領袖見中共黨魁 兩大問題施壓！中共戰機又挑釁 阻澳軍機執行任務；勒緊腰帶 中國人五一長假出遊 ；以哈停火在即？哈馬斯稱接受停火提議 ；股東大會上 巴菲特坦誠談「後事」。 【馬克龍、馮德萊恩會見中共黨魁 就兩大問題施壓】 週一（5月6日），法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩在巴黎與中共黨魁習近平會面。期間，歐盟領導人就貿易問題和地緣政治問題向習施壓。這次會談正值歐中商業緊張局勢日益加劇之際。 歐盟針對中國產風力渦輪機的反補貼問題以及醫療設備採購發起了貿易調查，歐盟還在調查廉價的中國產電動車大量湧入歐洲的情況；而中共則對進口的法國產白蘭地發起報復性調查。 馬克龍在這次會面時提出，歐中需要解決結構性困難，特別是貿易問題。他說：「歐洲的未來顯然將取決於我們是否能以一種平衡方式進一步發展與中國的關係。」 馮德萊恩則直言不諱地表示，不平等的市場准入和中共政府補貼損害了歐中關係。 她在會後表示，歐盟「無法吸收大量的、生產過剩的中國工業品充斥其市場」，「歐洲將毫不動搖地做出保護其市場所需的艱難決定。」 馮德萊恩的對華貿易立場與盟友美國的相吻合。4月5日，美國財政部長耶倫（Janet