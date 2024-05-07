晶華股價超車王品 旅行社族群疲軟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北7日電）觀光股今天漲跌互見，餐飲股相對旅行社等族群強勢，晶華寫下史上業績最旺首季，股價超車王品登上股后寶座，五福首季EPS創疫後單季新高，但旅行社族群今天疲軟下挫。 晶華擁亮麗業績，股價點火大漲，今天勁揚逾4%，至252元，超車王品盤中股價，登上觀光股后寶座，僅次於觀光股王豆府294.5元。王品在平盤附近遊走，股價小漲0.61%，至247元。八方雲集也漲逾3.5%，至176元，受到今年餐飲需求持續暢旺，以及原物料有趨緩趨勢等因素影響。 晶華受惠於國際商旅持續回流，加上商務旅客的宴飲酬酢需求、企業復辦春酒、婚宴市場回溫等因素，第1季合併營收新台幣17.47億元，稅後淨利4.46億元、年增15.25%，營收及獲利皆創歷年同期新高，每股盈餘3.33元。 旅行社五福公告第1季財報，受惠過年傳統旺季加持，第1季營收18億元，年增率174%；稅後淨利1.05億元，年增率2 53%，每股盈餘（EPS）3.11元，創下同期新高，也是疫後單季EPS新高。 五福董事會也決議擬每股配發現金股利3.5元，配發金額為歷年來新高，112年度每股盈餘7.87元，配發率約44%。 但旅行社今天股價走勢疲軟，五福股價重挫逾6%，至129元；燦星旅、山富股價下跌逾4%，雄獅與鳳凰也下跌逾2%。市場推估與兩岸觀光鬆綁暫時陷入僵局有關。飯店股也下挫，遠雄來、寒舍、夏都、老爺知等股價不振。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 但整體而言，旅行社推估今年業績仍暢旺，五福觀察，2024年第1季有過年旺季加持，並延續2023年的出遊熱度，且日圓匯率持續創新低，使日本更加受國人旅遊歡迎，隨著各航線復飛的航班增加，可供旅客選擇的團型更多，第1季郵輪表現亮眼，買氣依舊熱絡。 五福也準備迎接暑假旺季，推出多項適合親子同遊的行程，公司表示，目前已有多團獎勵旅遊或企業包團開始詢問秋季賞楓的機位，顯示下半年旅遊熱度仍可樂觀期待，郵輪需求也強勁，估今年營收將有望持續創佳績。（編輯：楊凱翔）1130507