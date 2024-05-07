雅茗-KY走出虧損陰霾 導入AI打進美國球場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北7日電）手搖飲品牌雅茗-KY首季本業轉盈，加上處分中國事業股權挹注，單季EPS創歷史新高，新任總經理江錫毅表示，營運策略除了導入AI提升經營效率，目標打入多家美國球場取得經營權，加深美國市場布局。 連鎖茶飲集團雅茗-KY今天舉行法人說明會，首季營運走出谷底，受處分中國事業70%股權獲利入帳挹注，加上本業睽違3年轉盈，帶動今年首季擺脫虧損，單季營收新台幣1.29億元，稅後淨利9555萬元，每股盈餘（EPS）3.69元，為單季歷史新高，為今年營運動能持續成長奠基。 雅茗-KY以手搖飲品牌布局全球，今年1月底處分中國事業70%股權，先前也宣布引進有「兩岸旅行箱大王」稱號的皇冠集團為策略性股東，初期入股比率約10%，並由曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任雅茗-KY總經理。 江錫毅今天受訪表示，目前中國事業只剩30%股權，未來不合併報表僅認列獲利，靜待大環境市場復甦，並將主要資源放在成長力道更看好的美國市場。 雅茗表示，中國事業分拆轉型後，未來以授權模式重新出發，同時持續以快樂檸檬手搖飲品牌深耕美國市場及海外市場，力拚全年穩定獲利。 江錫毅指出，今年將在集團內外導入數位化AI工具，大幅提升行銷與生產效率，並打造一站式智慧飲品解決方案，在全球缺工缺料的大環境下，可以節省至少一半的人力，並縮短教育訓練時間。目前已有許多國家代理商有興趣引進新型AI+智慧化茶飲設備。 此外，他也強調，雅茗-KY今年重點深耕美國市場，積極拓展多元商業通路，近期將領先進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena運動與演唱會場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要的合作夥伴，未來可望進駐不同球場，有助全美品牌知名度及加盟業務推廣。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 雅茗-KY目前在美國市場有130家至140家，今年要開20到30家，在法國、葡萄牙、澳洲、英國、中東，非洲等都有陸續新設點。 雅茗-KY看好今年3大成長碁石，在茶飲本業上擴大「快樂檸檬」品牌在全球市場布局，此外持續布建全球供應鏈平台，強化「營運碁石」，同時也要發展餐飲合盟平台，投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟碁石」，在3大碁石支撐下，未來營運將重回正軌。（編輯：楊蘭軒）1130507