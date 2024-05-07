神韻展現真相啟迪神性 梅泰里觀眾：至關重要

【新唐人北京時間2024年05月07日訊】5月4日晚，神韻新世界藝術團在路州梅泰里傑斐遜表演藝術中心的演出精彩紛呈。觀眾驚歎神韻的藝術造詣非凡卓越，他們稱讚神韻展現真相，啟迪神性，對當今世界至關重要。 酒店總經理Haithem Mansour ：「演出真是太精彩了。精神的部分，和音樂、信仰的部分相融合，真的超乎尋常。」 民航飛行員Timothy Kurtz：「我喜歡這場演出。她充滿活力，舞姿優美，表情傳神。我還喜歡背景天幕的場景變換，舞蹈演員和動態天幕的互動。這是我第一次看到這樣的演出。」 新奧爾良市希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn）總經理海瑟姆·曼蘇爾（Haithem Mansour）先生，對神韻高超的舞蹈表現力尤為讚賞。 Haithem Mansour ：「實話說，這是我們第一次看神韻，她是我見過最棒的演出，展現得相當出色。」 Haithem Mansour ：「神韻舞蹈演員們非常優秀，他們表現得非常棒，彼此間充滿了諧和感，卓越非凡。」 Haithem Mansour ：「（故事）演繹得很棒。神韻藝術家呈現得很好，讓我們都深深陶醉在故事中，真是美妙非凡。」 神韻演出對神性的展現，也令觀眾印象深刻。