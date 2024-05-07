2024新光三越端午節禮盒太澎湃！7大話題聯名一次看，國宴主廚、日本百年和菓子通通有

2024端午節禮盒送什麼？現在整理出新光三越推出的話題聯名，羅列國宴主廚名粽、日本百年點心和菓子、與台南飯店的多方獨家合作，送禮出手超有面子。 by Benny- 2024/05/07 更新 Photo／新光三越 2024端午節進入倒數一個月，各大商家、品牌都卯起來推出話題端午節禮盒，百貨龍頭新光三越今年火力全開，5/10起開賣多達109款的名粽、美食禮品。《美麗佳人》精挑8款聯名禮盒，從名廚、台南傳統小吃、跨界飯店及宮廟、日式伴手禮通通有，又要選擇障礙症發作啦！ 2024新光三越端午節禮盒推薦：國宴主廚推薦粽禮 饕客們就選這一組！嚴選6款國宴主廚拿手名粽組成，包含嚴永裕主廚、溫國智主廚、陳進萬主廚，口味有文豪蘇軾粽、滬味菜飯粽、傳統北部粽、傳統南部粽、松露富貴粽、台式一品粽，一口氣網羅台灣南北粽、外省粽、西式粽，各只有一顆，適合與親朋好友分享共食。「國宴主廚推薦粽禮」售價1200元、全台限量1500組。 2024新光三越端午節禮盒推薦：府城風味饗宴組 大家都知道2024年是台南府城建城400周年大日子，還沒有時間前往來趟美食之旅的人，這套就能把人氣店家全下肚！挑選遠馨阿婆肉粽、王家庄狀元粿、博仁堂─四神湯、克林台包 八寶肉包、小良田─綠豆沙等熱門品項，免排隊就能在家大口品嚐！「府城風味饗宴組」售價990元、全台限量1000組。 2024新光三越端午節禮盒推薦：府城火燒蝦虱目魚粽福袋 2024年新光三越在端午節檔期卯足全力，更找來台南晶英酒店、台灣祀典武廟、廣富號跨界聯手、推出首度獨家聯名禮盒。內含虱目魚肚、青鯤鯓特產「火燒蝦」製成的府城風味粽，並由「不知道同學」操刀設計關公平安符、廣富號風格帆布袋盛裝，整咖心意滿出來！「府城火燒蝦虱目魚粽福袋」售價1580元。 2024新光三越端午節禮盒推薦：開台400年端午粽禮袋 今年承接520國宴的福爾摩沙遊艇酒店，也與新光三越、安平開臺天后宮進行首度獨家聯名，裡頭有加入鮑魚及瑤柱的肇慶裹蒸粽、傳統潮州粽、合成帆布行包袋，還有一個以Q版開臺媽祖融入臺南400視覺設計的「護身符書籤」，同樣極具收藏價值。「開台400年端午粽禮袋」售價1298元 2024新光三越端午節禮盒推薦：和菓子工房あん庵 紅豆水饅頭 若送禮對象不愛吃粽子，新光三越同樣準備好了！找來超過20年歷史的「和菓子工房あん庵」，端出夏季點心「水饅頭」，加入手工製作北海道紅豆餡，解凍後就有滑嫩又不黏膩的口感。此點心為首度登台，值得螞蟻人一嚐，售價1150元。 2024新光三越端午節禮盒推薦：金澤萬久