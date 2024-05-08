【快報完整版】雷軍看完北京車展稱「很絕望」 【新唐人北京時間2024年05月08日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間5月7日，星期二。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：中共黑客被曝 入侵英國防部；俄羅斯拘留兩名美國公民 包括一名現役士兵；中國車企全靠矇？雷軍看完北京車展稱「很絕望」；數學家丘成桐表示： 中國數學與世界前沿發展脫軌。 【中共黑客被曝入侵英國防部】 週一（5月6日），正值中共黨魁訪歐之際，英國媒體報導說，中共當局對英國國防部進行了黑客攻擊。這距離上一次中共網絡組織對英國發起的「惡意」攻擊活動不到兩個月。 據英國的天空新聞台報導，這次的攻擊目標是軍方人員，英國國會議員將在週二（7日）聽取涉及國防部的大規模數據泄露事件簡報。報導說，政府不會透露所涉國家的名稱，但天空新聞台了解到黑客來自中國。 中共黑客過去曾被指控多次試圖對英國國防部員工發動網絡攻擊。 此次網絡攻擊針對的是英國現役軍人和一些退伍軍人的工資系統，涉及姓名和銀行詳細信息。 此前，為中共公安部工作的中國網絡安全公司安洵的內部文件外洩，曝光他們曾入侵或攻擊英國的多個政府部門。 保守黨議員、前軍人托比亞斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）告訴天空新聞，北京此舉可能是想從中尋找「經濟上的弱勢群體」，認為可能能用金錢脅迫他們。 國防部希望現役人員不要擔心自己的安全。他們將在週二提供建議和支持。 發現黑客攻擊後，英國國防部在過去72小時內一直在加緊工作，以了解黑客攻擊的規模。 據了解，到目前為止，調查尚未表明黑客已獲取任何數據。 保守黨議員、前軍人伊恩·鄧肯·史密斯爵士（Sir Iain