高雄登革熱境外移入升溫 單週2例來自印尼、馬爾地夫

社區進行登革熱化學防治。（高雄市衛生局提供） 〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市上週（4月30日至5月6日）登革熱新增1例本土（累計135例）、境外2例（累計9例），境外移入感染人數較去年同期增加105%，主要是全球暖化使登革熱環境風險驟升，衛生局提醒，赴東南亞及中南美洲旅遊期間應注意防蚊措施。 衛生局指出，上週新增1例本土登革熱為居住苓雅區70多歲女性，4月30日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、骨頭痛、嘔吐、倦怠等症狀，5月2日就醫採檢NS1快篩陽性，3日PCR檢驗結果陽性第1型，研判為苓雅區五權里／正言里社區群聚疫情。 請繼續往下閱讀… 新增2例境外移入分別為20多歲男性於4月22日自印尼入境，27日開始有發燒、頭痛、肌肉關節痠痛、骨頭痛等症狀，29日就醫採檢快篩陽性，30日PCR檢驗結果陽性第2型；另一案為30多歲男性於5月1日自馬爾地夫入境，3日發燒快篩陽性，6日PCR陽性第2型，防疫團隊已完成居住地與周邊警戒範圍緊急防治工作。 衛生局統計，今年全國登革熱境外移入個案較去年同期增加105%，境外移入國別以印尼、馬來西亞及泰國最多。此外，依據國際間登革熱疫情監視，印尼、寮國及新加坡近期呈上升趨勢，泰國則為上下波動；美洲地區的疫情，也較往年嚴峻，巴西、巴拉圭、阿根廷已出現超過400萬例的病例。 登革熱境外移入個案較去年同期增加105%。（高雄市衛生局提供） 高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染科主任林俊祐表示，登革熱疫情受到全球氣候變遷，以及頻繁的國際旅遊雙重影響持續上升；隨著氣候暖化，在病媒蚊的控制上益顯困難；而在旅遊地、出差地受到病媒蚊叮咬而致感染之後，在病毒潛伏期間返國後，登革病毒再透過本地的病媒蚊在社區內造成傳播。 為防範境外登革熱入境後傳播，衛生局制訂「決戰境外措施及獎勵方案」，包含「東南亞入境旅行團問卷回報健康監測獎勵」、「國際移工入境3日內主動採檢登革熱NS1快篩」。 林俊祐提醒，登革熱潛伏期高達2週（平均5-7天），民眾入境2週內，如出現疑似症狀，請儘速就醫驗快篩，將有利衛生單位即早介入緊急防疫工作，可有效降低疫情傳播風險。 ☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。 ☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法