【新唐人快報】俄羅斯拘留兩名美國公民 【新唐人北京時間2024年05月08日訊】俄羅斯當局週二（5月7日）表示，他們在不同的刑事案件中拘留了兩名美國公民，其中包括一名現役美國士兵。 俄羅斯內務部地區辦公室週二在一份聲明中說，這名士兵週一因被指控犯有「刑事不當行為」而被拘留。俄羅斯遠東地區符拉迪沃斯托克（Vladivostok）的一家法院以「盜竊罪」將其逮捕。 俄羅斯外交部聲稱，此案沒有政治因素，也沒有間諜指控。 塔斯社援引俄羅斯外交部符拉迪沃斯托克分部的說辭：「據我們了解，這純粹是一起日常犯罪。」 據俄新社（RIA）報導，法庭確認這名士兵名叫戈登‧布萊克（Gordon Black），並稱他將至少被拘留至7月2日。美國陸軍週一表示已獲悉拘留一事，但尚未確認這名士兵的身分。一名不願透露姓名的美國官員說，這名士兵一直駐紮在韓國。 位於符拉迪沃斯托克的俄羅斯內務部稱，一名32歲的婦女對這名34歲的嫌疑人提出了指控。 俄羅斯內務部說，兩人是在韓國認識的。這名美國士兵曾來符拉迪沃斯托克看望她，兩人發生爭執，後來她向警方報案，指控他偷錢。他在當地一家酒店被捕，當時他已經買好了回國的機票。 此外，莫斯科法院週二稱，法院以「輕微流氓罪」將一名美國公民還押候審10天，這名公民名叫威廉‧羅素‧尼庫姆（William Russell Nycum）。法院稱，他被發現飲酒後赤身裸體出現在戶外，法院稱這起事件當事人「明顯不尊重社會、公民和公共秩序」。 路透社週二就這兩名美國公民被拘留一事聯繫了美國駐莫斯科大使館，使館發言人表示，已獲悉美國公民在俄羅斯被拘留一事，並將提供一切適當的領事協助。但出於對隱私的考慮，他們無法發表進一步的評論。 近年來，針對在俄羅斯的美國人的刑事案件在外交上越發具有重要意義，其中包括籃球明星布蘭妮‧格里納（Brittney Griner）捲入毒品案，她去年在換俘中獲釋；還包括《華爾街日報》記者埃文‧格什科維奇（Evan Gershkovich）的間諜案，但他和他的雇主都否認了這一指控。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/07/a103878263.html