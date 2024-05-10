中国出现准许民进党人士赴港的建议，密谈管道重开？

台湾总统当选人赖清德即将宣示就职，一般预料两岸关系只会更加恶化，台湾陆委会副主委詹志宏向北京喊话只要“一念之间”就可以扭转两岸关系。面对日益凶险的台海局势，两岸学者建议北京可为民进党部分人士赴港澳松绑，开展接触工作，亦或是仿效上世纪末的密使形式，建立私下沟通渠道。 詹志宏处理两岸事务超过30年，被誉为台湾参与两岸谈判经验最完整的高阶幕僚，在5月9日的例行记者会上，他说两岸30多年来的互动经常是在一念之间，而这个一念之间影响可能会很大。 詹志宏透露，中国大陆有些学者其实很惋惜北京在8年前的520没有接下蔡英文总统的就职演说，就在北京当局那一念之间变成了“未完成的答案卷”，如果当初不是那一闪而过的念头，过去8年两岸的互动会是另外一个局面。 对于两岸关系未来的走向，中国涉台学者严安林在《中国评论》月刊发表专文指出，赖清德上台后仍将“维持现状”，绝不会因支持度低而“弃独”，两岸或将进入高风险期，但台海可能出现的危机应不至于发展到军事冲突甚至爆发战争的程度。 严安林建议北京当局与美方共同管控台海危机，同时积极构建对美涉台工作窗口；另一方面北京也可以发挥好香港与澳门在两岸关系中的独特作用，通过为民进党部分人士赴港松绑，开展与民进党接触、沟通工作。 自2016年起，一些民进党人士陆续遭阻饶入境香港；曾多次邀请民进党人士赴港参与论坛的“香江文化交流基金会”主席江素惠当时证实，国台办已经表明所有在民进党出任公职的人士，都不能入境香港。 严安林是现任上海国际问题研究院学术委员会主任，并兼任厦门大学台湾研究中心兼职研究员，着有《民进党对外关系研究》、《两岸关系和平发展制度化理论研究》、《海峡两岸政治谈判研究》等著作。 综观两岸接触历史，香港确实曾经扮演关键角色，后来所谓“九二共识”就是起于1992年两岸海基、海协两会在香港举行的工作性商谈。 然而时过境迁，今日的中国香港已不再是从前的英属香港，一些分析人士认为严安林的建议可行性不大。 香港特殊地位不再 民进党人士无意愿赴港 民进党立委邱志伟接受美国之音采访表示，香港现在就是一国一制，没有特殊地位可言，何况香港也不是涉台决策单位，即便北京开放民进党人士赴香港，意义也不大。 邱志伟说：“开放（香港）我还不敢去，（中国）说一套做一套，开放之后他又找一个理由把你遣返这都算是小事，（去了）被消失都有可能。” 邱志伟先前曾于香港转机，因为原订班机遇台风取消，所有乘客都可以入港到过境旅馆过夜，唯独他遭港府拒绝入境。 邱志伟指出，与其对民进党政府的行政官员或是民意代表开放，不如先从智库二轨接触着手，比如台湾一些比较亲民进党的智库，或是直接邀请民进党的官方智库新境界文教基金会，由此作为民共交流的开端。 香港智明研究所总监许桢指出，香港在1997年回归中国之后，以前在对外以及对台所能扮演的独特角色，早已随着时间推移淡化。 许桢告诉美国之音：“香港在对外，不管是对西方国家还是在对台湾，这种政治上的功能很明显不符合过去这十几年以来，北京对香港这个定位。哪怕香港在未来中国大陆对外发展有一个角色，或者是在两岸的互动有一个角色的话，那它顶多也是在文化、在经济的层面。” 许桢指出，尤其是现在又有了香港《国安法》与《基本法》23条，一旦民进党人士到了香港，海关要不要给他们签证？还是等他们入境后就地逮捕？如果什么都不做的话，这些法律不是形同虚设？他认为民进党人士也不可能冒着风险来港。 位于台北的政大国关中心主任寇健文也说，以前的香港是各国情报单位都可以自由活动的地方，基于其安全性成为两岸互动间的独特角色，但是以现在中共对香港的实质控制，去香港已经和去广州没有什么差别了。 寇健文：沟通不见得非要官方