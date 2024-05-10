中國不是中共 奧地利精英感謝神韻：重拾傳統

【新唐人北京時間2024年05月11日訊】2024年5月9日，美國神韻新紀元藝術團在奧地利格拉茨歌劇院（Graz Opera）上演了首場演出。奧地利各界精英慕名而來，演出現場氣氛格外熱烈，歡呼與掌聲雷動，神韻藝術家五次謝幕。鋼鐵業公司總經理Siller夫婦感悟倒，神韻帶來的傳統文化與價值觀對人們很重要，並感謝神韻，使他們看到了具有傳統歷史的真正中國，認清了中國與中共的區別。 畫家Andrea Guidassoni：「色彩輝煌壯麗，色彩的組合確實獨一無二，那些服飾，使用了粉色和橙色以及相配的色彩，也非常注重互補色，我十分喜歡。」 鋼鐵業公司總經理Ingo Siller：「我十分喜歡這個演出。色彩繽紛亮麗，故事簡短生動，演出背後的故事引人入勝。 」 心理醫師、診所老闆Christine Csámaly：「演出了不起，色彩紛呈，我完全沉浸在另一個世界中，一個童話世界，非常迷人，確實令人著迷。」 鋼鐵業公司總經理Siller太太、大學講師Elke Siller：「色彩、服飾，還有舞蹈，都充滿亞洲風情，啟迪人心。」 家族酒店繼承人Barbara Guidassoni：「非常好，這是我們第二次來這看（神韻），太棒了，編舞非常棒，讓你更貼近中國文化，令人驚歎，我們還會來看的。」 Barbara繼承的家族酒店歷史悠久，其業務始於1870年。她對神韻小舞劇中堅忍、忠貞的女主角深表欽佩。 家族酒店繼承人Barbara Guidassoni：「很多故事感人，這位女子苦等她的丈夫18年，真是壯舉。」 心理醫師、診所老闆Christine Csámaly：「女子形像讓我無比喜歡，還有令人印象深刻的男子的英雄氣概，當然也很了不起，演出一直有表現神性內涵的內容，確實令人無比震撼。」 觀眾通過神韻呈現的歷史故事，了解到什麼是真正的中國，而不是通常在歐洲了解到的共產主義中國。 Ingo