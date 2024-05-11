据报拜登政府拟将中国电动汽车关税提高四倍 北京：这是错上加错

据《华尔街日报》星期五（5月10日）独家报道，拜登政府正准备在未来几天内提高对来自中国的清洁能源产品的关税，其中对中国电动汽车的征税将提高四倍。中国官员批评说，美国的做法是“错上加错”，中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。 美即将公布对华新关税，大幅提高清洁能源产品的关税 《华尔街日报》援引熟悉内情的消息人士的话说，拜登政府准备对中国电动汽车的进口关税从现有的25%提高到100%，对所有进口到美国的汽车征收2.5%的额外关税。 预计，拜登政府官员最快会在下周二（5月14日）宣布的对华新关税还将涉及来自中国的关键矿物、太阳能产品和电池等战略性的行业。 正在竞选连任的拜登总统4月17日在战场州宾西法尼亚的匹兹堡对美国钢铁工人联合会(United Steelworkers)发表讲话时说要对中国的钢铝产品加征三倍的关税。美国贸易代表办公室也正式启动了对中国造船业的新一轮301关税调查。 与拜登总统再次角逐总统宝座的前总统特朗普此前表示过，他正在考虑对所有的中国进口产品征收60%或更多的关税，包括对中国生产的汽车加征高关税。 在特朗普2018年对来自中国的约3000亿美元商品征收关税后，拜登政府在基本上延续了这些关税的同时根据美国贸易法的“301条款”在2022年启动了对这些关税的审核。美国贸易代表戴琪大使4月中旬在国会作证时表示，美国贸易代表办公室“非常接近于完成”审核工作。公布加征新关税的决定将是这一审核的最终结果。 到目前为止，对中国电动汽车征收的25%的关税已经有效地阻止了这些通常比西方制造的汽车更便宜的车进入美国市场。拜登政府官员、汽车制造商和一些国会议员担心，鉴于中国制造业的规模，现有的汽车关税还远远不够。 戴琪大使4月17日在参议院作证时说，美国需要采取“早期行动、果断行动”，以保护刚刚起步的美国电动汽车行业免受进口的中国电动汽车的影响。 白宫回应媒体有关加征关税的报道 美国贸易代表办公室目前还没有对媒体有关拜登政府即将对来自中国的清洁能源产品提高关税的报道发表评论。 白宫国家安全沟通顾问约翰·科比(John Kirby)星期五在简报会上被问到有关报道时说，他不想走在这个程序的前面，因此没有什么可说的或评论的，但他补充说，“我想我们也已经表明，我们当然无意继续特朗普采取的一刀切的做法。” 他指的是拜登政府不会像特朗普那样对所有来自中国的进口产品普遍加征高关税，而是有选择性的对一些行业的产品加征关税。 美对中国出口产能过剩的做法多次提出警告 为了提振复苏乏力的经济，中国正在大力发展清洁能源生产，以刺激整体的经济增长。 美国财政部长耶伦4月初在访问中国时多次警告中国官员不要采取这种策略，称世界其他国家将采取措施抵制中国的廉价出口浪潮，因为这将削弱本国的产业。 她在中国南方工业重镇广州对官员们说：“中国太大了，无法通过出口实现快速增长。” 耶伦在访华期间向中国官员提出了美国对北京向全球市场倾销电动汽车、太阳能电池板和其他清洁能源产品、威胁美国就业的担忧。她表示，拜登政府不会接受这种做法。