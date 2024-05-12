顏丹：中共猛割韭菜 中國人為何不憤怒？ 最近，在一條寫著「重慶2女子『穿和服路邊跳舞』引公憤，路人憤怒制止譴責，警方已出警，如何看待此事？」的網絡熱帖下方，有網友回答道：「人民群眾在分辨誰可以欺負這件事上，眼睛是雪亮的。人民群眾是絕不會去燃氣公司大門口去表達自己的憤怒。」 實際上，前不久發生的「重慶燃氣費翻倍事件」並沒有真正解決。被多收費的一部分民眾仍在克制地表達著自己的不滿。他們在一家陸媒上表示，費用翻倍就是在換了燃氣表之後，但燃氣公司檢修後卻說「一切正常」；然而上面的督導組來查，燃氣公司又立刻改變了態度，不但承認錯誤，還願意退費。只是這個錯誤也由先前的「誤收」變成了後來的「錯抄」。最終，燃氣公司承認，需要退回的費用高達逾280萬。 對此，不少中國人都發現了這樣一個疑問：把多收的費用退回去，這事就了了嗎？比如有網友戲謔道：「小偷偷了東西把贓款退了，就不犯法了？」一篇在牆內被404的文章更是直言指出，「燃氣領域的所有鬼鬼祟祟就是犯罪」「重慶已經公布了調查結果，證明燃氣公司存在著各種問題。人手不夠，抄表粗心，系統升級的bug……他們始終沒有承認這是『故意』的」「這樣的行為破壞了社會信任——其實就是一種『犯罪』」。 然而，面對這樣的公然犯罪，重慶被搶民眾也只能在有限的局域網上點到為止地表達著自己的憤怒。他們甚至都不能像那些愛國粉紅看到穿和服的中國人那樣，霸道豪橫地衝上前去「制止譴責」。此外，即使表達了氣憤，也只能乾瞪眼，因為他們深知自己的力量「太小」，連「你的費用退回來了嗎」都無法確定。 當一群人在評論區反映燃氣費根本就沒退，而且「投訴了也沒用」時，有網友腦補了一下他們上門要錢的對話：燃氣公司會當眾宣稱「退款了」，但用戶在表示「沒收到」後，燃氣公司就會立刻露出土匪強盜的真實嘴臉，惡狠狠地反問道「你是不是想鬧事」。 如今，大陸的燃氣表、水電表、燃油表公司遠程操控設備搶錢的犯罪事實明顯，但面對這樣的大案、要案，整個司法系統都像人間蒸發了似的，不聞不問、集體失聲。就算哪天他們行動了，要抓捕的對象也不是實施偷搶，而是發現罪犯、發現問題的人，甚至是憤怒地進行「制止譴責」的受害者。只要有「黨媽」撐腰，能讓公、檢、法閉嘴的國企央企，也同樣能讓衝著他們表達憤怒的P民被嫖娼、被尋釁滋事、被顛覆國家政權。 中共是暴政，處理問題的一切方式就是極端、暴力，甚至是要命的。只因它不是民選政府，所以最怕老百姓不承認它。不服的就把他打服，不聽話的就「用刀把子殺，用飯碗殺，用輿論殺」。正如《共產主義的終極目的》中說的那樣，「共產黨的歷史，就是一部殺人的歷史」「共產黨的公開殺人，不光是用恐怖壓彎人的脊梁，還要將殺出來的恐懼融到人的血液裡，變成恐怖基因，一代一代地傳承」。 嚇怕了的中國人要麼當犬儒、當鴕鳥，要麼敢怒也不敢言。即使被當成韭菜、人礦，也會選擇繼續忍氣吞聲。只要今天被割的韭菜、被挖的人礦不是自己或至親，明天的目標就依然是歲月靜好。交出了自己的一切人權、自由，任由不法政府蹂躪踐踏，就不可能「免於恐懼」。 然而，活在恐懼之下，不可能沒有憤怒。畢竟這是人與生俱來的情感之一。同時，中共還需要韭菜，也不可能把人全都殺光。於是，轉移憤怒、轉嫁矛盾，就成了中共的另一種慣用的卑鄙手段了。 據《共產主義的終極目的》所揭示，中共是「以『恨』立國，以惡治國，其大力宣揚的『愛國主義』，其實是『恨的主義』。『黨』的詞典中，『愛國』意味著恨美國、恨西方、恨日本、恨台灣、恨西藏、恨自由社會、恨普世價值、恨修煉『真、善、忍』的好人、恨一切中共的所謂『敵人』」。 中共國不存在真正的通識教育，也就是常識教育，於是在公共場合，很多中國人都不知道應該如何去遵守法則、甚至法律。只因在中共看來，這些都不重要。對於人與人的紛爭與社會混亂，中共也認為，正好能加以利用，為「黨媽」的罰款牟利、仗勢欺人等一切非法執法的行為提供機會與藉口。更重要的是，還能用愛國教育取代通識教育，對國人進行洗腦宣傳，從而成功地轉嫁仇恨。 受中共愚民式洗腦後，人會做出許多愚蠢行為，比如將中共的五星血旗在別的國家到處插、到處掛。最近從一張網絡圖片上可看到，幾位中國留學生在登上日本的富士山後，就將五星血旗展開並拍照炫耀。圖片還配文稱，「紅旗迎風飄揚那一刻讓人熱血沸騰」。顯然，這滿腔的熱血並不是因為登高望遠或在旅行中長了見識，而是長期被灌輸的憤怒、仇恨得到了宣洩而沸騰。此外，這種「恨的主義」還很脆弱和雙標：粉紅們能在日本搖旗吶喊，但決不允許自己的同胞在國內公開穿和服。 看來，粉紅們「愛國」卻並不愛民。他們甚至對一切不「愛國」的海內外中國人都抱有敵意與恨意。於是，老百姓被公權力霸凌、盤剝時，他們可以冷眼旁觀、甚至幫政府說話；美國人、日本人、台灣人遭災遇禍時，他們也會第一時間跳出來幸災樂禍、拍手叫好。也就是說，大陸倒是有不少「愛國」者敢表達憤怒了，但這樣的憤怒卻少了點人性。 這意味著，中國人無論憤不憤怒，都很難堂堂正正做人。中共邪惡的洗腦術已把許多中國人都變得人不人、鬼不鬼了。長久以來，這個政權想方設法地讓人恐懼、仇恨，但就是不讓人做出合理、合法、合乎人性、道德的判斷與選擇。作為人會有怯懦、恐懼的時候，也可能滋生憤怒與仇恨，但憑藉著人性、良知、理性，也同樣能戰勝這一切。只有中國人敢於擺脫恐懼，不再按照中共的謊言去仇恨「假想敵」，能識別是非善惡，中共的洗腦術才會徹底破產，中國人才能真正地從一個非人社會走出來，重獲新生。 本文只代表作者的觀點和陳述。 （轉自大紀元/責任編輯：王馨宇） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/12/a103879634.html