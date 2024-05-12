中国再开放8城市民赴港“个人游”，盼提振香港旅游业

中国出入境管理局公布，5月27日起将新增8个中国城市加入香港“个人游计划”，以提振香港低迷不振的旅游业。 中国国家移民管理局微信公众号星期六（5月11日）公告，经国务院批准，中国出入境管理局决定自5月27日起，为山西省太原市、内蒙古自治区呼和浩特市、黑龙江省哈尔滨市、西藏自治区拉萨市、甘肃省兰州市、青海省西宁市、宁夏回族自治区银川市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市等8个城市符合条件人员签发往来港澳“个人旅游签注”。 香港经济近年受到国安法和新冠疫情管控措施的冲击，复苏疲软，尤其国安法生效后，港府对民主人士和媒体的打压，引发港人移民潮和数以万计的外籍人士搬离香港，国际游客也大幅减少，仍远低于疫情前的水平。 “个人游计划”始于2003年，是中国和香港经贸合作的一部分，旨在放行中国居民以个人旅游的方式前往香港，来提振香港经济。计划初期仅开放邻近香港的广东省4个城市，2007年扩及中国49个城市。最新开放政策5月底落地之后，共59个城市加入此计画，涵盖中国所有省会城市。 对此新政，香港特首李家超表示“热烈欢迎与衷心感谢”。 李家超说：“这八个城市皆为省会城市，人口多，经济增长大，是高消费群城市，进一步扩大‘个人游’计划将有力提振香港的旅游业、零售业、餐饮业、酒店业及相关行业等的经济活动，带来大量收益。” 根据香港入境事务处的统计，之前的五一黄金周假期间，五天下来累计有76.6万人次的内地旅客访港，平均每日入境人次约15.3万，较去年五一劳动节黄金周增长22%。 尽管中国游客当周赴港的人数走升，但更多是预算有限、“穷游”的游客，他们取代了以往花钱豪迈的观光客，其中许多人甚至为了节省住宿费，住在一界之隔的深圳，一日往返香港游玩。 香港餐饮联业协会会长黄家和当时表示，餐饮业在五一黄金周的整体收益较去年同期下跌一成，同期有大批港人赴内地消费也是背后原因之一。另有香港酒店业者表示，五一期间须靠调降房价约20%，才能维持约90%的入住率，市况并不理想。 路透社也引述香港理工大学酒店及旅游业管理学院助理教授梁尧忠（Daniel Leung）分析称，这种低预算的旅游方式及消费习惯的改变，主因是中国经济的复苏力道不如预期，让民众在动用可支配所得时，会变得更加谨慎。 港府最新数据虽显示，香港第一季度GDP同比增长2.7%。但当地商界多无感，因为他们说购物中心“死气沉沉”，人流量低，商店也多挂着“出租”或“将开业”的招牌。 香港立法会议员黄俊硕4月曾在立法会指出，今年第一季有超过2万家公司撤销注册，比去年同期增长超过七成，他呼吁港府协助中小企业度过难关。 今年3月有关国家安全的《基本法》23条刊宪实施后，港府矢言将集中精力拼经济发展。但餐饮业人士表示，23条立法后对提振香港经济分别不大，各区“夜缤纷”等提振措施已流于口号，业界对经济前景并不表乐观。 （此文参考了路透社的报道。）