在澳被捕的美军退役飞行员曾与一中国黑客合作共事

一位涉嫌训练中国空军飞行员在航母上驾机起降的退役美国海军陆战队飞行员的律师表示，此人曾在不知情的情况下与一位中国黑客合作。 现年55岁的丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）曾在美国海军陆战队服役，担任战机飞行员。他被控在退役后前往北京，协助训练中共解放军飞行员驾机在航母上起降。目前他已经归化为澳大利亚公民，而美国政府则正试图将他引渡回美国受审。 路透社曾在2022年11月独家报道说，杜根在澳大利亚公司注册中所列的他在北京的地址与因蓄谋骇进美国国防承包商电脑系统而被美国法院判刑入狱的中国商人苏斌在北京的地址完全一致。 澳大利亚联邦警察应美方的协助请求，2022年10月在新南威尔士州奥兰治市将已经移居澳大利亚的前美国公民杜根逮捕。当时杜根在北京生活了六年之后，刚刚返回澳大利亚就遭逮捕，但是他否认协助中国空军飞行员训练违反了美国的军备控制法律。 路透社星期天（5月12日）报道说，杜根的律师伯纳德·科莱尔里（Bernard Collaery）今年3月向澳大利亚司法部长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）提交的一份文件中表示，美国政府从没收的苏斌电子设备上发现了他与杜根的通讯往来。 在澳大利亚一家法院审理杜根的引渡案之后，德雷福斯将最终决定是否将杜根转交给美国政府。 路透社报道说，在杜根被捕将近两年之后，悉尼的一家法院本月将审理他的引渡案。 两年前杜根被捕时，英国政府也曾警告其退役皇家空军飞行员不要协助中国训练军方飞行员。 中国商人苏斌2014年在加拿大被捕，2016年他在美国法院就骇入美国主要国防承包商的网络窃取美国军机设计的指控表示认罪，并被判刑46个月。他在美国向澳大利亚提出的引渡要求中被列为杜根的七位合谋者之一。 杜根的律师科莱尔里在写给德雷福斯的信函中称，杜根认识的苏斌只是中国航空工业第一集团（AVIC）的职业中介，而苏斌的网攻黑客案子“与我们的客户完全没有任何关系”。 他还写道，尽管苏斌“可能与（中国）特工有不适当的联系，但我们的客户对此一无所知”。 中国航空工业第一集团因其与中国军方的关系去年被美国列入黑名单。 根据美国政府向澳大利亚提供的引渡文件，从苏斌的电子装置上获取的信息显示，他在2012年5月为杜根支付了从澳大利亚前往北京的旅费。 根据科莱尔里的说法，杜根曾要求苏斌帮助采购飞机零部件，用于他在澳大利亚开办的“壮志凌云塔斯马尼亚”公司的航空旅游业务。 科莱尔里还写道，澳大利亚安全情报组织（ASIO）和美国海军刑事调查人员知道杜根在为中国航空工业集团培训飞行员，并且分别于2012年12月和2013年2月在澳大利亚会晤了杜根。 “一位澳大利亚安全情报组织官员提议说，杜根先生在中国从事合法生意的同时，可能可以收集一些敏感信息，”科莱尔里写道。 路透社引述科莱尔里的话说，杜根2013年移居北京，但是2014年要离开时却遭到阻拦。杜根的领英账户以及了解他的航空界人士表示，他2013和2014年间在中国担任航空顾问。