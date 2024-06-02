泰国即将实现同性婚姻合法化 LGBTQ+展开“骄傲月”游行

六月是全球LGBTQ+（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）的“骄傲月”，彩虹旗6月1日飘扬在泰国曼谷街头，拉开了“骄傲月”庆祝活动的序幕，泰国有望成为亚洲第三、东南亚第一个实现同性婚姻合法化的国家。 数以千计的LGBTQ+庆祝者和活动人士聚集在曼谷街头游行，城市各处都悬挂着印有“爱情胜利”（Love Wins）口号的标语牌。 一年一度的曼谷“骄傲游行”（Pride Parade）在泰国首都最繁忙商业区之一的主要干道上举行。“骄傲月”庆祝活动得到了政界人士、政府机构和泰国各大商业集团支持，他们还成为这场庆典的官方合作伙伴或赞助商。 自2022年以来一直负责组织曼谷“骄傲游行”的安·瓦道·楚玛蓬（Ann“Waaddao” Chumaporn）近期接受美联社采访时表示，她希望游行可以成为“一个让每个人都能说出他们想要的事物并表达真实自我的平台”。 瓦道认为，泰国社会在过去十年中发生了很大变化，这个议题已经成为一种流行的社会和商业趋势。这部分归功于她的工作，一项赋予任何性别的婚姻伴侣全面法律、财务和医疗权利的婚姻平等法案，可能将在今年成为现实。 尽管泰国长期被誉为是对LGBTQ+族群友好的国家，但要公开庆祝性别多样性并不总是那么受欢迎。 泰国第一次LGBTQ+的大型庆祝活动在1999年的万圣节周末举行，称为“曼谷同志节”（Bangkok Gay Festival）。该次活动由帕空·皮姆顿（Pakorn Pimton）组织，他表示，先前在国外旅行时看到骄傲游行后，就希望泰国也能举办一场。 但他说，当时泰国社会远不如现在开放，要组织这样的活动很难。他说：“每个人都告诉我，甚至我的男朋友也告诉我，这是不可能的。“因为在公共场所举办这样的活动需要得到当局的许可。”虽然整个计划对帕空来说不是很顺利，但他最终还是成功了。 在泰国推动同性婚姻合法化的漫长路途上，即将迎来甜美的成果。泰国参议院4月以压倒性多数通过了同性婚姻合法化法案的一读，并将于本月进行二读和三读。 泰国总理赛塔·他威信（Srettha Thavisin）也身着彩虹衫参加了游行。他在社交媒体X平台上发帖称：“选择爱谁是一项基本权利。” 参议院同性婚姻委员会主席、参议员瓦洛普·坦格卡纳努鲁克（Wallop Tangkananuruk）对路透社表示：“参议院很可能会在6月18日通过该法案。” 瓦洛普表示，如果众议院没有提出修正案，政府将送交王室批准，他补充说，该法案将在《皇家公报》Royal