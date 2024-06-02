中共竭力抹去记忆 中国人还记得六四吗？

华盛顿—今年是“六四”天安门民主运动35周年纪念。那曾经是一场震惊全球、轰轰烈烈的民主运动，中共军队血腥镇压，死伤成百上千。然而，三十多年来，在中共当局对媒体的严密审查和监控，对言论自由的极端控制下，一切有关六四事件的东西全部都被当局封杀和禁止。在这种高压“红色恐怖”下，六四事件这段历史正在被人们越来越淡忘。中共几代领导人对六四事件拒不认错、认罪，让几十年来向中共当局提出“真相、赔偿、问责”诉求的有些年长的人开始动摇能否在有生之年等到当局公正公开解决六四问题的执念。观察人士称，中共的淫威和利诱，确实让包括社会精英在内的人们不再去触及六四事件，但是不管中共当局动用什么高科技手段或工具，都不可能达到他们把六四事件从人们记忆中抹去的目的，六四事件的真相终究有一天会大白于天下。 六四事件留在了1989？ 1989年春夏之交，一场以悼念被“垂帘听政”的中共政治老人们罢黜的前中共总书记胡耀邦逝世为导火索的民主运动，首先在北京各高校，继而在全中国大专院校展开。对于这场开始以大学生为主体、后来得到社会各界人士声援的反官倒、反腐败、要自由、要民主的运动，中共最后调动军队，对学生和市民大开杀戒，由此爆发了震惊中外的六四流血事件。 自从1989年中共镇压他们所说的天安门广场“反革命暴乱”后，六四事件的话题在中国就成为最大的禁忌，当局不仅不认错谢罪，更无所不用其极地要抹掉六四事件在人们心中的印记，尤其是要切断这场民主运动跟年轻一代的连接，试图将六四事件湮没在1989年。 时光在侵蚀人们的意志 多年来，中共当局还严禁民众公开、私下纪念这场民主运动，祭奠死难者，即使是由遇难者家属组成的“天安门母亲”群体的成员，每年在祭奠他们的亲人时都会受到当局的严密监视，被专人专车“全程陪伴”。 1989年六四事件的亲历者，特别是罹难者的父母，在要求中共当局平反六四事件的等待中在逐渐老去。更有天安门母亲群体中的70多名难属在这30多年中离开人世。面对中共当局拒不认错，有的日渐衰老、体弱多病的成员开始对中共当局在他们有生之年平反六四失去了信心。他们知道，人的寿命是有限的，而中共当局一代又一代领导人死不认错，用时光耗费掉人们信念的坚持，是顽固不化的。 今年六四周年纪念日之前，美国之音曾多次打电话给“天安门母亲”群体的发言人尤维洁（遇难者杨明湖的遗孀）、张先玲(19岁的遇难者王南的母亲)和黄金平(遇难者杨燕声的妻子)，但都无法接通。了解中共国安机关运作的知情人称，这些电话都被中共当局动了手脚，境外打来的电话，对方是听不到声音的。 全方位的封杀 中共当局动用所谓党纪国法，以及他们掌握的舆论和宣传机构，封锁、封杀书刊报纸、平面和电子媒体、互联网、社交平台等表达和传播媒介，力图让六四事件这个中共心头大患逐渐被中国人遗忘。 为了湮灭六四事件在民众心中的记忆，中共采取了全方位措施和手段，包括严禁体制内外的学者和研究人员整理和研究与六四事件相关的题材；大专院校、初高中教材绝口不提六四事件和天安门民主运动；教师被禁止在课堂中讲授和提及与六四事件有关的内容；学校图书馆和所有书店等严禁出售涉及六四事件的出版物等。 在舆论控制方面，中共全面严令禁止所有官办和民办媒体刊发涉及六四事件的文字、影音资料；社交媒体被要求屏蔽任何有关六四事件的发帖或评论，若有违反者，涉事个人或机构，轻则被有关部门训话、申戒、罚款、强迫删除，重则被迫停刊、停运，当事人被处以刑罚。 在六四事件上，中共一方面是禁，另外一方面是用各种经济利益和好处来拉拢、甚至是腐蚀社会精英和普通民众，让他们把对像1989年那种政治氛围的关注力转向追求个人的经济利益。而民众则慑于中共的打压，唯恐工作、事业、前途，家庭和子女的平安和稳定受影响，被迫选择自我遗忘六四事件，不再关心和追求六四事件的真相。 结构性缺钙? 旅居美国的原上海同济大学政治学副教授、“自由中国运动”创办人邱家军博士认为，中共当局希望通过高压严控的手段来达到肃杀的寒蝉效应，让老百姓不寒而栗，从而远离任何敏感的政治议题。 他引用上海一位学者的话说：“六四是把中国知识分子的脊梁骨给打折了。也就使得从八九以后仍然留在海内(国内)的绝大部分学者、知识分子，‘结构性缺钙’。打折了以后，再难恢复元气了。所以这种现象呢，到今天一直在延续。”不过，邱家军同时指出，国内有很多有良知的人士，包括学界，维权人士、维权律师等人士，仍然在以各种各样的方式宣传八九民主运动，纪念六四事件。他指出，中共当局想让六四事件在年轻人心目中销声匿迹，是做不到的。因为中共越是压制，六四事件就越难在人们心中销声匿迹。 他举例说，2013年到2014年前后，他在同济大学教书时就曾给学生播放过BBC拍摄的一部有关六四事件的纪录片，学生们很有兴趣了解当年发生的事件，而这部三个多小时的录像就是他的学生翻墙帮他下载的。由此可见，年轻人不仅具备翻墙的能力，更渴望了解这个他们出生前发生的历史事件的真相。 真相难隐瞒 记忆难抹去 旅居澳大利亚的华裔学者张小刚博士说，中共对六四事件的压制，可以说在一定程度上起到了震慑作用，人们不敢公开谈论，但是还是会用一些其他的方式，回避敏感词的方式，提及六四事件，比如说“5月35日”。他说，由此可见，六四的记忆，即使在中共的高压政策下，在很多民众中还是非常顽强地存在，不可能把它从人们记忆中抹去。