【禁聞】6月2日維權動態 訪民馬波拒絕強制傳喚 遭警察上門看守 【新唐人北京時間2024年06月03日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。 訪民馬波拒絕強制傳喚 遭警察上門看守 黑龍江訪民馬波，因在北京被無辜毆打一直在投訴維權。5月29日，北京和哈爾濱警方聯合上門敲門，說要傳喚她，但遭到馬波拒絕。目前，馬波家樓下有人看守，她無法出門，雙方正在僵持中。 湖南訪民上訪被打斷5根肋骨 警方不立案 湖南湘潭維權人士瀋運華，因進京實名舉報官員貪腐，控訴強征暴拆，今年3月7日遭到湘潭政府人員強行帶走，秘密關押在石家莊市一家酒店。關押期間，她被看管人員毆打致傷，5根肋骨骨折，腹部軟組織挫傷。5月12日，獲釋後的瀋運華到案發地石家莊，現場報案，要求警方立案調查，但遭到警方推託。日前，瀋運華在網上訴說事情經過，呼籲社會關注。 謝陽案 律師閱卷遭法院刁難 湖南維權律師謝陽，因言獲罪，被關押在長沙市第一看守所已經2年4個月。日前辯護律師要求閱卷，遭到法院刁難，要律師以手抄的方式閱卷。而謝陽也遭到看守所的報復，目前他所在的監室，關押人數比之前增加了一倍。 長春市47名法輪功學員近一個月內被綁架 中共迫害法輪功仍然嚴酷，4月中旬至5月中旬近一個月內，吉林省長春市至少又有47名法輪功學員被中共綁架。據明慧網報導，這次大規模綁架，是由吉林省政法委、長春市政法委、「610」辦公室策劃、指揮的。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/02/a103886419.html