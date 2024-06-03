香格里拉对话会落幕：中国把对话会当成“权力游戏”？ 菲律宾总统划“红线”

在新加坡召开的第21届香格里拉对话会星期日（6月2日）落幕。中国国防部长董军与美国国防部长防长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）的面对面会晤虽然打破了两国防长18个月没有正式会晤的僵持局面，但美中两军未能借这次会晤建立关键战区的直通“热线”。分析人士指出，中国更多是把对话会当成了“权力游戏”。 另一方面，第一次出席亚洲关键安全论坛的董军中国在台湾问题上的强硬立场也受到各方关注。专家们认为，他有借国际会议向中国国内民众宣传之嫌。另外，菲律宾总统为南中国海安全问题再次划下“红线”则引发热议。 专家：中国把对话会当成“权力游戏” 美中两国防长首次面对面是此次香格里拉对话会上的重头戏。在对话会正式开幕前，美中双方的代表就安排两国防长的正式会晤。中国方面更是发起舆论攻势，刻意营造一种美国防长急于与中方官员会晤的印象。 中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》英文版在X平台发布有关奥斯汀与董军会晤的视频时特意强调“奥斯汀首先抵达”新加坡香格里拉饭店。该报特约评论员、前主编胡锡进在一篇文章中说，美国对美中“两军沟通朝着更细致的方向推进很迫切。说的俗一点，在中美关系中，美方现在更有求于中国。” 参加了本届香格里拉对话的专家对美国之音说，中国把这次香格里拉对话会当成了一场“权力的游戏”。 新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟（Collin Koh）说，中国媒体想要营造的氛围是：奥斯汀是迫切的一方，他在等待董军的到来。 许瑞麟说：“这是某种权力游戏。有一些道德层面的东西，也就是说，（中方要表示）我们是对的。有错的一方应该是首先发起讨论的人。总是有这种权力游戏，这是意料之中的。” 许瑞麟说，从政策层面来说，香格里拉对话的真正的价值在于这些场边会晤。董军与奥斯汀在会议举行前率先进行了70多分钟的面对面沟通，避免了随后会场上双方言论剑拔弩张时可能引发的不必要的尴尬。 奥斯汀在星期六全体大会的发言中用坚定的语气强调，尽管面临俄乌战争和以哈冲突带来的全球安全威胁，美国对印太地区安全承诺仍然全力投入。 他说：“我们全力以赴，我们不会离开。”他重申美国总统乔·拜登（Joe Biden）此前的表述：“美国对这一地区的未来仍然至关重要，而该地区对美利坚合众国来说比以往任何时候都更加重要。” 董军台湾问题上的强硬立场目的是“中国国内宣传”？ 董军在星期日发表了主题为“中国的全球安全观”演讲，以不直接点名美国的方式批评“外部势力”对亚太地区安全事务的干预。 他说： “不允许霸权主义、强权政治损害亚太，不允许把地缘冲突、冷战热战引入亚太，不允许任何国家、任何势力在这里生战生乱。” 董军着重强调了中国在台湾问题上的强硬立场。他虽然表示中国军队愿意“维护亚太和世界的长治久安”，但表示“和平统一”的“前景正在遭到台独分子和外部势力的破坏”。 中共中央军委联合参谋部副参谋长、中国解放军空军中将景建峰6月1日在记者会上直指：“美国才是世界秩序的最大乱源、全球治理进程的最大绊脚石、地区和平稳定的最大挑战。”