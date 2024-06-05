美国驻黎巴嫩大使馆发生枪击，黎安全部门已加强对使馆的保护

美国驻黎巴嫩首都贝鲁特大使馆周三（6月5日）遭到一名枪手的射击。与此同时，以色列表示，将很快向伊朗支持的极端组织真主党发动攻势。以色列总理内塔尼亚胡当天在视察遭到真主党火箭攻击的一个边界城镇时发出警告，以色列准备在北部地区采取高强度的行动。 黎巴嫩军方周三上午表示，黎巴嫩军队对向美国大使馆开枪的人进行了还击，这个嫌疑人被黎巴嫩军方抓获，然后因受伤被送到医院治疗。黎巴嫩军方还在进行搜索，查找这名嫌疑人是否还有同伙。 美国大使馆说，这次的“小型武器射击”发生在当地时间早上八点三十分，交火位置在大使馆门口附近。由于黎巴嫩军队和大使馆保安人员“反应迅速”，使馆人员都很安全。 路透社引用美国大使馆和外交人士的话说，大使馆的设施和人员都很安全。美国驻黎巴嫩大使莉莎·约翰逊（Lisa Johnson）当时正在外面旅行，不在大使馆。 路透社从黎巴嫩安全部门人士那里得知，黎巴嫩军队在交火中击中了嫌疑人的腹部。大使馆安全团队有一名成员受到了轻伤。 黎巴嫩安全部队目前在美国大使馆周围设立了检查站，美国提供给他们的直升机在上空盘旋。 嫌疑人的身份和可能的动机目前都不清楚，不过，黎巴嫩军方称嫌疑人是叙利亚人。 1983年，美国驻贝鲁特大使馆曾发生过一次致命爆炸事件，有63人丧生。美国官员将那次袭击归咎于真主党。随后，美国大使馆迁至首都贝鲁特北郊。 黎巴嫩位于以色列以北，多年来，一直处于经济衰退和政治混乱之中。去年10月7日恐怖组织哈马斯突袭以色列之后，以色列向加沙地区的哈马斯发动反击，盘踞在黎巴嫩的真主党借机不断向以色列发射火箭，以色列方面也进行了还击。 以色列军方参谋长赫尔齐·哈勒维（Herzi Halevi）中将周二表示，以色列军队准备“向北部发起进攻”。哈勒维在一份声明中说，“我们正在接近决战时刻”。 真主党向以色列发动火箭攻击给内塔尼亚胡本周采取行动增加了巨大的压力。内塔尼亚胡周三表示，“无论如何，我们都要恢复（加沙）北部的安全。” “当他们在这里进行破坏的时候，黎巴嫩不可能有和平，”内塔尼亚胡的立场强硬的国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔（Itamar Ben-Gvir）在视察北部城镇后发表的一份视频声明中说，“我们需要烧毁真主党的所有据点并摧毁它们。战争！” 本-格维尔对美国总统拜登上周五提出的停火方案持反对立场。他扬言，如果内塔尼亚胡政府接受了这个方案，他将瘫痪内塔尼亚胡的政府。这引起人们对以色列政府立场的疑虑，被哈马斯扣押的以色列人质家属们正在全力争取他们的亲人获得释放。如果以色列政府不接受这个停火方案，哈马斯就不会同意释放人质。 美国NBC新闻说，美国中情局局长威廉·伯恩斯（William Burns）准备前往卡塔尔首都多哈会见该国首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼，推动以哈停火谈判。 美国国务院发言人马特·米勒周二表示，美国依然对以色列准备落实停火抱有“信心”。