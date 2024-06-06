美駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 槍手被捕 【新唐人北京時間2024年06月06日訊】週三上午，美國駐黎巴嫩首都「貝魯特」大使館外，發生槍戰，一名槍手試圖襲擊美國大使館，與黎巴嫩軍方交火，槍手隨後被捕。 黎巴嫩軍方表示，6月5日，一名敘利亞籍的槍手，試圖襲擊美國駐貝魯特大使館，與黎巴嫩軍方交火，雙方槍戰近半小時，槍手在中彈後被送往醫院接受治療，隨後被捕。 大使館的工作人員和使館都安然無恙。 美國大使館附近加油站員工喬·阿布多：「我們正在工作，聽到了槍聲。雖然時間不長，但我們聽到了大約15-20聲槍響。我們跑到這裡想看看發生了什麼，突然，軍隊阻止我們上去，說有人在向大使館開槍。」 槍擊事件發生後，貝魯特大使館附近戒備森嚴，荷槍實彈的警員駐紮，並盤查經過的車輛。 目前，黎巴嫩軍方仍在附近地區，搜捕其他可能的槍手。 美國大使館隨後發表聲明說，「當地時間上午8點34分，美國大使館入口附近發生小型武器交火事件。 感謝黎巴嫩武裝部隊、以色列保安部隊和使館安保團隊的快速反應，使得我們的設施和團隊安然無恙。 案件正在調查中。」 據報導，美國駐貝魯特的大使麗莎·約翰遜（Lisa Johnson）目前正在黎巴嫩境外旅行。 這次襲擊發生在美國盟友以色列，可能對伊朗支持的真主黨發動進攻之際，但目前還沒有組織宣稱對這次襲擊事件負責。 兩天前，6月3日，一名34歲的敘利亞男子在以色列駐羅馬尼亞大使館的入口，投擲燃燒彈，引發小火警，所幸沒有人受傷，隨後該名男子被羅馬尼亞警方逮捕。 新唐人電視台記者趙鳳華、榮玉綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/05/a103887138.html