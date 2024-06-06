欧洲议会选举拉开帷幕 新一届欧盟机构或延续对华强硬政策

新一届欧洲议会选举6月6日至9日在欧盟各国正式展开，选举将产生720名议员，并由新一届欧洲议会批准新一届欧盟委员会。过去五年，包括欧洲议会和欧盟委员会在内的欧盟机构与中国的关系紧张，分析人士认为，新一届欧盟立法和行政机构可能延续既定的对华政策。 制裁互相交织，投资协定搁浅 2019年欧洲议会选举产生的第九届欧洲议会及乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)领导的欧盟委员会在过去五年里对华立场日趋强硬。 2019年12月18日，欧洲议会将“萨哈罗夫奖”颁予被中国政府判处无期徒刑的维吾尔族学者伊力哈木·土赫提，表彰后者对“推动维汉民族的对话和理解”作出的贡献。此举前后，欧洲议会亦多次通过决议谴责中国政府在新疆地区大规模关押穆斯林少数族裔和强迫劳动的做法。 中欧亚洲研究所(CEIAS)执行所长马泰·西马尔奇克(Matej Šimalčík)对美国之音表示：“相较其他欧盟机构，欧洲议会对中国一直不吝严厉批评之辞。2021年中国对数名欧洲议会议员实施制裁后，欧洲议会对中国的强硬态度更趋激烈，以至于中止《中欧全面投资协定》谈判。” 历时七年谈判的《中欧全面投资协定》于2020年底完成谈判，一度被视为中欧经贸合作的里程碑。但2021年3月22日，欧盟与美国、英国和加拿大等国宣布对涉嫌在中国新疆侵犯人权的官员实施制裁。随后，北京对“欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和四个实体”实施制裁，其中包括五位欧洲议会议员,分别是彼蒂科菲尔、盖勒、格鲁克斯曼、库楚克和莱克斯曼。 2021年5月20日，欧洲议会以599票赞成、30票反对、58票弃权，通过在中国取消对欧盟政治人物的制裁之前无限期冻结《中欧全面投资协定》批准程序的决议。截至目前，北京仍未解除此轮对欧制裁。 各政党对华态度分歧，新机构或维持现状 卡拉·涅曼契柯娃(Kara Němečková)和伊万娜·卡拉斯柯娃(Ivana Karásková)为布拉格国际事务协会(AMO)撰写的一份报告，研究了本届欧洲议会对华立场及新一届欧洲议会可能带来的变化。报告聚焦欧洲议会中，极右翼的“身份与民主”党团和极左翼的“欧洲议会左翼”党团在本届欧洲议会任期内在中国议题上的投票偏好，以及这些极端主义疑欧政党主要候选人就对华政策发表的公开政见。 涅曼契柯娃对美国之音表示，这项研究得出的一个关键结论是，“欧洲议会中极右翼和极左翼势力上升，可能有利于更多对华友好的选票，软化欧盟对华批评言论，并削弱对华采取更强硬立场的支持”。 极右翼和极左翼政党似乎势不两立，为何他们会在对华政策上取得共识？对此，欧洲对外关系协会(The European Council on