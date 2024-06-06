2024台日觀光高峰論壇落幕 高雄觀光魅力驚艷日本客

2024「第15屆台日觀光高峰論壇」5月30日在高雄隆重登場，這是疫情台日雙方國境全面開放後首次於台灣舉辦，對於高雄向日本旅遊市場行銷宣傳觀光有重要意義及成果；四天三夜的論壇內容包括國際高峰論壇會議、專題座談及豐富的踩線行程，吸引超過200名台日雙方觀光領域、產官先進及重要代表齊聚港都。 高市觀光局長高閔琳表示，論壇主視覺設計特別以高「海洋首都」的港灣城市意象與建築地標作為發想，融合台灣經典的注音符號與日本語中的平假名、片假名進行設計；整體活動除配合「永續發展(SDGs)」與「智慧觀光」論壇主軸，更特別以「高雄大好．世界王者」、「多彩高雄．族群文化」、「新潮高雄．傳承革新」三大主題，精心規劃參訪行程、表演團體、參展攤位、特製高雄食材午晚宴菜單及貴賓伴手禮。 5月31日高峰論壇發表「高雄宣言」後，觀光局安排日方貴賓走訪高雄觀光景點，體驗多元交通運具、品嚐在地食材及特色美食。共同主辦這次台日論壇的台灣觀光協會(TVA)會長葉菊蘭大讚「高雄是歷屆台日觀光高峰論壇辦得最好的一次」。 高雄近年加速城市轉型、推進2050淨零碳排目標，除建置完善的捷運、輕軌等大眾交通工具，觀光局亦大力輔導觀光產業提升服務品質，推動環保旅宿、綠色友善餐廳、連結在地文化等；「台日觀光高峰論壇」為台日兩國雙方觀光交流的最大盛事，觀光局除呼應本次論壇的核心價值「永續旅遊」，也積極展現高雄「全國觀光滿意度最高」的多元面向，讓日方大型旅遊及觀光業者認識嶄新的高雄，行銷高雄獨特的城市魅力與國際觀光，帶動更多日客來高旅遊。 高閔琳表示，去年赴日成功爭取由高雄主辦第15屆台日觀光高峰論壇後，隨即積極展開籌備工作，為呈現高雄「海洋首都」的獨特美好，論壇主視覺特以海水藍的顏色與八五大樓圖像象徵港灣城市高雄，以橘紅色象徵日本，並融合台灣經典的注音文、日語的平假名、片假名和東京鐵塔等元素進行設計，以呈現台日雙方豐富的交流合作的意象。參訪行程則特別安排搭乘結合高雄熊與主視覺的輕軌專屬主題列車、文化遊艇及渡輪，了解高雄的人文歷史、城市轉型與愛河灣區美景，造訪龍貓隧道、高雄市立美術館、哈瑪星新濱驛前、棧貳庫、高雄港旅運中心、i-Ride 5D飛行劇院體驗、珍芳烏魚子見學工廠、旗津燈塔等知名景點，令日本貴賓及旅遊業者驚豔不已。 三天的午晚宴分別以「高雄大好．世界王者」、「多彩高雄．族群文化」、「新潮高雄．傳承革新」三大主題呈現，除了全部使用高雄食材精心打造午晚宴特製菜單，更安排在地特色藝文節目表演及高雄冠軍職人分享，包括榮獲南韓第12屆世界合唱大賽金牌「尼布恩合唱團」、榮獲美國葛萊美提名的「十鼓擊樂團」，象徵性別平權首創「振宗藝術團—女子八家將」、「2024 高雄內門宋江陣冠軍隊」、「天宏園掌中劇」、「新古典室內樂團」演出台語民謠與客家歌曲，還有「祖韻文化樂舞團」、「即將成真火舞團」等，讓日客留下極為深刻美好的印象。 冠軍職人部分，邀請國際上享譽盛名的麵包大師「吳寶春師傅」、在布魯塞爾世界烈酒大賽奪下雙金世界冠軍的「鴻興製酒」陳俊吉、榮獲澳洲國際烘豆大賽三屆冠軍的「艾奇諾咖啡(Caffe Artigiano)」Mars Huang、世界盃麵包大師賽冠軍的「莎士比亞烘焙坊」王鵬傑、「食品界米其林」比利時ITQI評鑑三顆星的六龜新發社區原生山茶、2023「世界柑橘果醬日本大賽」金牌的「小甜心手工果醬」，以及高雄型農的「高雄首選」農漁特產，展現高雄的世界冠軍和最優特產，更呈現高雄含括原民、客家、傳統及新潮等多元面向，希望日本貴客能喜愛高雄，「旅行台灣、只來高雄」。 觀光局說明，台日雙方代表於本次論壇共同發表「高雄宣言」，未來持續發展「永續觀光」為願景，在台日航班逐步恢復下，積極推動台日雙方健康平衡交流，朝雙方旅客互訪700萬人次目標邁進。日方貴賓有國土交通省觀光廳、日本台灣交流協會、日本觀光局、日本觀光振興協會、日本旅行業協會、航空公司、鐵道業者等代表，以及來自各地方觀光單位及產業代表；台方來自全台各縣市觀光單位、國內觀光產業各界代表及臺灣日本關係協會等單位參加，總計超過200名台日觀光產業代表，與會者集思廣益，共商兩國觀光推動方針。台日雙方最後決議 2025年「第16屆台日觀光高峰論壇」將於日本鳥取縣舉辦，期待雙方緊密交流合作下互惠共榮、再創台日觀光產業高峰。 日本與會代表參訪高雄地標高流中心。 圖：高雄市觀光局/提供 高市觀光局長高閔琳。 圖：高雄市觀光局/提供