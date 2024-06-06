台湾游客赴中“禁团令”生效 学者:中国拒接赖清德递出的橄榄枝

台湾6月1日起禁止旅行社组团赴中，尽管赖清德政府在禁令生效前宣布部分放宽，让此前已成团的游客仍可顺利出发；但中方却叫停原定赴马祖考察的观光踩线团。两岸这一来一往间，学者分析，凸显中国拒接台湾总统赖清德在就职说中释出的善意，以观光为起点重启两岸交流，也代表未来两岸关系恐持续紧张。 台湾交通部今年2月定调，6月1日起，停止旅行社组团前往中国观光，原因是中方近几个月来对恢复两岸旅游的规划未有善意回应，又片面更改海峡中线M503航线运行方式，违反对等原则。 台湾禁团令“关门开窗”放行已成团旅客 但在“禁团令”生效前，台湾新任的行政院5月30日宣布，5月底前成团的旅客仍可成行，不受禁令影响，后续并采滚动式检讨，可望让1,000个旅行团、近2万名旅客仍可顺利出团。 台湾陆委会副主委李丽珍于当日的行政院院会后记者会中表示，自赖清德总统520就职以来，中方对台军演、又打压台湾参与国际卫生大会(WHA)，在此情形下，台湾在放宽组团赴陆上仍“尽量务实地释出善意。” 赖清德6月1日出席台北国际观光博览会开幕式时也致词强调，他会秉持对等、尊严、互利、共荣的目标，推动两岸观光。 赖清德说:“身为总统，我的职责就是稳定台海的和平发展；另外，我一定会好好推动经济发展，照顾每个产业。” 赖清德早于520就职演说中就呼吁，两岸在对等、尊严原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作，他尤其建议两岸“先从重启双边对等的观光旅游及学生来台就学开始，一起追求和平共荣。”。 但赖清德递出的“橄榄枝”，中国似乎拒接。 5月30日晚间，中国福州市旅游协会临时致函台湾的马祖观光协会，通知原定6月10日前往当地展开旅游交流活动的“踩线团”延期，理由是忙于筹办端午节活动。此函一出，据台湾《联合报》报道，有马祖观光业者大叹，两岸毫无互信，“最后苦了业者。”吴瑟致:马祖踩线团喊停 凸显中方对台政策趋硬 针对两岸观光交流的停滞，在台北的台湾智库咨询委员吴瑟致认为，中国观光客和学生至今无法赴台，关键在中方片面中止，要付最大的责任。 他认为，赖清德在520就职演说中喊话重启交流，或在“禁团令”生效前放宽限制，都是给中方一个回转的空间，但换来的却是中方叫停马祖踩线团的强硬立场。 吴瑟致说，今年4月底，中国文化和旅游部会晤台湾在野党立委访问团后，才刚宣布重启福建民众赴马祖观光，现又生变，且自520后，中方又是对台发动军演恫吓、又是运作台湾艺人表态挺中，且中止两岸经济合作架构协议下134项台制品的关税减让，都显示中方对台政策已僵化、失去弹性。 吴瑟致告诉美国之音：“假设恢复福建居民到妈祖观光这件事情，中国有试图通过这样的试探，朝向更大的开放，那按理说，赖清德提出开启两岸交流的两大议题，中方应当进一步扩大(交流)，但是放弃了，显然中方内部在处理对台政策出现了很大的岐见。” 两岸旅游复苏 学界、业者皆不乐观 吴瑟致分析，从中方陆续加码的阻碍来看，两岸关系在短、中期内都难有突破，但这对台湾损害应有限，因为台湾近年经贸国际化的程度已大幅提升，对中依存度下降，中方想藉经济胁迫，逼台湾调整战略的可能性不大。 在台北的中华优质旅游发展协会理事长李奇岳表示，赴中团客约占台湾出境游市场的两到三成，影响或仍有限，但团体陆客连年被挡在台湾边境之外，冲击就很大了，因为统计显示，在疫情爆发前的2019年，陆客约占台湾入境游产值的四成。 他说，两岸交恶冲击到旅游市场，让业者备感无奈，只能期待双边政府勿动辄拿旅游来作为政治操作的工具。