管仁健觀點》功在黨國 光屁股吸個毒算什麼？

龍生龍，鳳生鳳，老鼠兒子會打洞。黨國藝人孫鵬與狄鶯所生的24歲兒子孫安佐，6年前在美國因持有屠殺性武器，並揚言血洗校園遭逮。認罪後被強制遣返出境，且一生不得入境美國。 2018年3月，孫安佐在網路上威脅同學：「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，意圖在校內進行恐怖攻擊。同學看到孫安佐的威脅後立即報告老師，校方也隨即報警。孫安佐因此被美國警方逮捕，而警方也在他的寄宿家庭房間內，搜出大批彈藥及槍枝。 由於孫安佐的罪行，被美國各大媒體報導，留言區引發大批美國鄉民怒罵。有人感謝賓州警方行動迅速，化解了一場校園大屠殺。但也有人質疑，一個交換學生，為何要在美國境內持有這麼多殺傷性武器？不過鄉民裡留言最多的，還是要孫安佐盡快滾回台灣。 在孫鵬與狄鶯耗費巨資，請了天價律師辯護，孫安佐才在被羈押數月後遭遣返回台。但狗改不了吃這東東，貓改不了偷那玩意。被美國遣返且終生不得入境後，這小少爺在台灣安分了幾年，如今又在泰國為父母爭光……屁股了。 2024年5月31日《三立新聞網》娛樂中心綜合報導〈獨家／孫安佐又出事了！泰國呼麻過頭恍神裸闖民宅「脫光露臀」亂翻遭逮〉： 「據泰媒報導，就在上月25號，一名台籍遊客前往泰國旅遊，因吸食大麻意識恍惚突闖入普吉島的民宅。不僅如此，他光著上身還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃。當他走往二樓時讓屋主嚇壞，屋主當場將他逮住報警。 比對畫面中這名台籍男子所穿的海灘褲，與孫安佐在社群平台IG所穿熱帶海灘褲相似度100％。只見男子先是快步走入屋內，先是環顧四周，接著慢步走到客廳，拿起沙發布擦臉，怎料下一步就半脫褲子露出臀部，一連串怪異舉止，而影片中的人與孫安佐相似度極高。…… 泰國警方獲報後，將該名台灣男遊客逮捕，遭拖上警車時，似乎神情恍惚無法與人溝通，警方表示：『我們將這名台灣男子帶到警察局，然後將他送往醫院接受治療。』 稍早經證實，4月那段期間，孫安佐確實人在泰國。而《三立新聞台》透過管道求證泰國警方，證實這名24歲台籍男子正是孫安佐。」 孫安佐跟馬英九可以相比嗎？ 其實孫安佐會有今天這麼偉大的成就，黨國藝人狄鶯絕對功不可沒。2006年5月，狄鶯帶著當時5歲的孫安佐，母子一起出席卡通代言活動。 當媒體問狄鶯：「會讓兒子進演藝圈嗎？」狄鶯說：「好像有一點點天分，可是我不願意讓他走這個圈子。」隨後還立即補了一句經典名言：「我希望他當馬英九」。 但狄鶯顯然是搞不清楚狀況，人家馬英九是什麼身分？你那寶貝兒子孫安佐又是什麼身分？馬英九若有看不順眼的人，在美國不必拿槍瞄準，用一台傻瓜相機瞄準就夠了。 人家馬英九是哈佛攝影系的博士，被他拍了之後若像陳文成，回台灣後自然會有警總的鷹犬約談，然後「畏罪自殺」於台大校園。若像江南那樣留在美國不回來，而且還有美國公民權，沒關係，國民黨的鷹犬會派黑道殺手赴美去「制裁」。 孫安佐也是蠢，一點也搞不清楚狀況。你在美國是「職業：學生」，你媽媽的偶像馬英九，在美國卻是忠黨愛國的「職業學生」。像馬英九這種層級的抓耙仔，當年還需要在美國買槍嗎？他有一台相機就能「搞定」一切了。 孫鵬怎樣灌醉猥褻漂亮女老師？ 當然，把孫安佐的罪行，全怪到母親狄鶯身上，確實也不公平。因為他爸爸孫鵬，年輕時更加作惡多端。 不過在黨國時代，這些功在黨國的八旗子弟，只要不去招惹美國老大哥，在台灣無論怎麼「匪類」，也都有恃無恐的。 2024年6月6日《TVBS新聞網》記者羅凌筠報導〈孫鵬灌醉漂亮女老師「掀裙做1事」 小S全身發毛：好可怕〉：