【新唐人快報】中共經濟衰敗的最大焦慮群體：中產階級 【新唐人北京時間2024年06月07日訊】當今，中共統治下的經濟低迷，社會浮躁，已經直接觸動到中產階級的生活狀態，其焦慮與無奈的情緒開始瀰漫。 進入2024年，「中產返貧」已成熱門話題，他們的處境成了衡量當下中國經濟的一把標尺。 據中共財政部數據，2024年第一季個人所得稅4,240億元，年減4.5%，被認為是降薪與失業增加的反應。公務員減薪、銀行裁員、教師降薪等等，過去這些創造中產的行業如今正在淘汰中產。 目前，大陸網絡上流傳著中產「返貧五件套」，反映了現實的真相。 這「五件套」是：衝動投資創業開店、掏空家當買房、孩子精英教育、為他人作擔保、盲目投資理財。理財爆雷、房價跌、股市跌、收入跌、獎金跌、各種收藏品價格下跌……中產階級真是在遭遇全方位無死角的暴擊。 作為一個社會，中產階級越多，社會越穩定。反之，中產階級減少，意味著社會的貧富差距加大，社會群體間的需求差異加大，社會矛盾層出不窮。 長春的徐潔（化名），今年50多歲。20歲時，她與丈夫白手起家，步入酒店用品行業，兩人共同打拚了十餘年，最終分道揚鑣，丈夫將整個公司留給了她，二十餘年來她自己打理生意，中間經歷了再婚、離婚，有個在澳門讀大學四年級的女兒。 經過幾十年的努力她也算是步入中產階層，生意高峰時年收能達到近百萬，公司擁有十餘名業務員，經營兩間門市進行酒店用品展示。最近幾年由於互聯網的發達，實體店的經營每況愈下，最終她選擇了放棄生意，利用兩間門市房，一間車庫，四套房子，過起了「收租婆」的生活。 她在接受大紀元記者採訪時，感嘆自己現在什麼都不能做，無論投入什麼，最後是賠得更慘，不去投資反而可以保住自己的財產。不過房地產行業的崩盤，她的房產價值在縮水，她預估損失了上百萬元。 中共央行的數據顯示，截至今年2月，中國家庭儲蓄達到19.83萬億美元，創歷史新高，說明大家都不敢隨便消費了，其消費信心為近幾十年來的最低。 旅澳歷史學者李元華對大紀元表示，與西方社會不同，中國的中產階級的比例非常小。中共幾十年的經濟「騰飛」，最大的受益者是利益集團，他們搜刮了全社會相當大部分的財富，或者貪腐了相當大的社會財富。 「中產階級的焦慮核心在於經濟的崩塌。他們選擇『躺平』，確實是一個保財的好辦法。」 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平也對大紀元記者表示，中國的中產階級是一個沒有權利的階層，有點小財富與中等的社會地位。這樣的階層他們有一個普遍的共同焦慮，第一是害怕整個社會沒有發展，看不到前途，看不到方向，這意味著他們的經濟地位很難保。 第二是害怕中國社會進一步倒退，意味著經濟生活會進一步衰退，他們會從中產重新回到低產，甚至是無產。 第三是害怕基本權利沒有保障，他們個人原來有那麼一點點的自由，都會被喪失。 他說，無論從政治、經濟、文化、社會哪個方面，他們都是最害怕、最焦慮的一個群體。中共體制不變，什麼問題也解決不了。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: