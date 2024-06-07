波音星际航线停靠国际空间站 中途因技术故障而延迟

波音公司的星际航线(Starliner)宇宙飞船已载着宇航员安全停靠在国际空间站(ISS)，此前推进系统出现故障，进入轨道后还发生了两次氦气泄漏。 原定对接时间是美东标准时间下午12:15，但飞船最终于美东标准时间下午1:34自主对接。 提供精细机动能力的反作用控制系统的推进器出现了故障。飞船上的两名宇航员巴奇·威尔莫尔(Butch Wilmore)和苏尼·威廉姆斯(Suni Williams)手动驾驶了飞船。 目前尚不清楚氦气泄漏和推进器故障是否有关。 经过多年的延迟和两次发射失败后，星际航线于星期三(5月6日)从佛罗里达升空。之前的问题包括在无人驾驶测试中软件使星际航线处于错误轨迹，以及在机舱内发现易燃电工胶带。 在5月份首次发射失败时，美国国家航空航天局(NASA)和波音公司就意识到星际航线推进器发生了一次氦气泄漏。 团队决定不修复泄漏，称测试表明泄漏率在安全范围内。修复泄漏将涉及一个复杂的过程，需要在工厂拆卸掉这艘飞船。 自这次任务开始以来，星际航线又发生了两次氦气泄漏，NASA在其X账户上发布了这一信息。 这篇帖子说：“受影响的两个氦气阀门已经关闭，飞船保持稳定。” 波音发言人吉姆·梅(Jim May)也表示，泄漏不会对试飞员或整个任务构成安全隐患，并表示星际航线有氦气储备，当停靠在空间站期间停用推进系统时，将不再需要推进器。 氦气给推进器的燃料管线加压，以操纵飞船，工程师们制定了应对进一步泄漏的计划。最初的泄漏可能是由一个小的橡胶密封件故障引起的。 威尔莫尔和威廉姆斯是第一批乘坐星际航线的宇航员。 SpaceX(太空探索技术公司)定期前往国际空间站，但波音和NASA希望增加一家供应商。这一次的空间旅行对波音来说是认证过程的一部分。这也是美国建造的第六种类型的搭载NASA宇航员的航天器。 (本文参考了法新社和美联社的报道。)