湖北仙桃前政法委書記郭生元在酒店墜亡 細節曝光 【新唐人北京時間2024年06月08日訊】6月8日，有關「湖北仙桃市市委前副書記郭生元墜亡」的消息登上熱搜榜，引發熱議。其曾任仙桃市政法委書記。 大陸澎湃新聞報導，6月6日，武漢市某酒店發生一起墜亡事件。死者為仙桃市委前副書記郭生元（今年64歲），已退休，患有抑鬱症。知情人士透露，郭於當日上午曾前往酒店對面的同濟醫院就醫。 另據網易刊登署名為「求實者」的文章透露，知情者爆料，事情發生在6月6日13時許，郭生元從武漢亞洲大酒店跳樓自殺。事發後酒店報警，120趕到現場後確認，墜樓男子已當場身亡，沒有再送醫的必要。 公開資料顯示，郭生元今年64歲，曾任仙桃市副市長，仙桃市委常委、政法委書記，仙桃經濟開發區管委會主任等職。2019年任湖北省仙桃市委副書記。 此消息今天（8日）引發大陸網民熱議：「出事臨時工，去世抑鬱症。」「水深火熱啊，那行業有那麼多抑鬱症患者。」 「是不是要被查了。」「知道的太多了。」「保全組織和家人。」「說不定這裡的水很深。」 「我怎麼理解的是貪太多。」 「應該是貪污的太多，心裡害怕每天睡不著覺，慢慢的抑鬱了。」 「都知道他有錢。」 「懂的都懂，不說了。​」「感覺情況不妙啊，都退休了，不只是患有抑鬱症那麼簡單吧。」 「都退休了，又沒有壓力，患抑鬱症？真的假的？不會又有其他不知道的事吧？不過好多人因為抑鬱症選擇……離開（按照劇來說 這事不簡單）都發生了，一路走好。​」 此外，郭生元任仙桃市市委常委、政法委書記期間，因參與迫害法輪功，被海外「追查迫害法輪功國際組織」和海外明慧網多次列入追查名單。 據海外明慧網報導，郭生元任仙桃市政法委書記期間，是仙桃「610」的直接上司，其對近年發生的對仙桃法輪功學員的迫害負有領導責任。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/08/a103887738.html