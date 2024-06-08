美国5月份增加了27.2万个就业岗位，表明经济持续健康

美国雇主在5月份增加了27.2万个工作岗位，增速比4月份有所提高，这表明尽管银行利率居高不下，但公司仍然对经济有足够的信心继续招聘。 上个月可观的就业增长表明，由于消费者在旅游、娱乐和其他服务方面的支出的推动，经济仍在稳步增长。例如，美国机场在阵亡将士纪念日的周末报告了创纪录的客流量。健康的就业市场通常会推动消费者支出，而消费支出是经济的主要动力。尽管最近的一些迹象引发了人们对经济疲软的担忧，但5月份的就业报告应该有助于缓解这些担忧。 尽管如此，政府星期五的报告还是包含了一些潜在放缓迹象。例如，失业率连续第二个月小幅上升，从3.9%略升至4%，这个数字仍属低位，但是结束了连续27个月失业率低于4%的局面，而那是自1960年代后期以来最长的低失业率持续纪录。 美国总统乔·拜登(Joe Biden)仍可能将星期五的就业报告视为其政府领导下经济强劲健康的迹象。推定的共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)将他对拜登经济政策的批评集中在通货膨胀飙升上。民意调查显示，通货膨胀在选民对经济的评估中仍然占有重要地位。 上个月，时薪加速增长，这对工人来说是一个可喜的增长，尽管这可能会导致通胀更具粘着性。时薪同比增长4.1%，高于通胀率，也高于4月份的增长率。一些公司可能会提高价格以抵消更高的工资成本。 竭力反通胀的美联储希望看到经济在他们考虑何时开始下调基准利率时有所降温。美联储在2022年和2023年大幅加息，此前从大流行病衰退中强劲的复苏引发了40年来最严重的通胀。 星期五的报告可能会强调美联储官员打算在监测通胀和经济数据的同时，推迟对基准利率的下调。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，他预计通胀将继续放缓，但他强调，美联储的政策制定者需要“更大的信心”，即通胀将回落至2%的目标，然后才能降低借贷成本。根据美联储更喜欢采用的标准，年通胀率已从2022年超过7%的峰值降至2.7%。 “这份报告将使美联储的工作复杂化，”ZipRecruiter首席经济学家朱莉娅·波拉克(Julia Pollak)表示。“没有人看到他们希望看到的那些非常明确的信号，也就是在7月或9月降息是合适的。” 上个月的招聘广泛发生在大部分经济领域。但医疗保健行业的就业增长尤为强劲，增加了84000个工作岗位，餐馆、酒店和娱乐供应商增加了42000个就业岗位。 政府，特别是地方政府，增加了43000个职位。专业和商业服务，包括经理、建筑师和信息技术，增加了33000人。 5月份就业报告疲软的一个潜在迹象是，有工作或正在寻找工作的美国人比例下降；从62.7%下降到62.5%。大部分下降发生在55岁及以上的人群中，其中许多人是即将退休的婴儿潮一代。 过去三年移民的激增增加了美国劳动力的规模，并成为就业健康增长的关键驱动力。(经济学家表示，目前尚不清楚政府的就业报告是否纳入了所有这些增长数字，尤其是在未经授权的移民中。) 大多数经济学家曾预计，当美联储开始激进加息时，由此导致的借贷成本飙升将把失业率推高到令人痛苦的高位，并导致经济衰退。然而，事实证明，就业市场比几乎任何人预测的都要持久。即便如此，美国人仍然普遍对高物价感到沮丧，这是可能危及拜登竞选连任的持续不满情绪的来源。 政府上周表示，今年前三个月经济年增长率仅为1.3%，较去年最后一个季度的3.4%大幅回落。不过，经济放缓在很大程度上反映了企业库存减少和其他易变因素，而消费者和企业支出清楚地表明需求仍然扎实。 不过，4月份经通胀调整后的消费者支出有所下降。这引起了经济学家的担忧，他们担忧通胀和利率上升给一些消费者带来越来越大的压力，尤其是年轻和低收入家庭。 经济仍在产生稳健的净就业增长的一个关键原因是裁员仍处于历史低位。4月份只有150万人失业。这是24年前数据中有记录以来的最低月度数字–除了大流行病高峰期之外。在努力填补工作岗位数年后，大多数雇主不愿意裁员。