土耳其宣布对进口中国汽车加征40%关税

土耳其政府星期六（6月8日）宣布，将对从中国进口的汽车加征40%的关税，以阻止经常项目赤字的恶化并保护土耳其国内的车企。 引人注目的是，土耳其贸易部是在土耳其外长哈坎·费丹（Hakan Fidan）星期三刚刚结束对中国为期三天访问之后，而且欧盟委员会正在考虑是否于下周宣布对进口中国电动车加征高额临时关税的时刻宣布这一贸易行动的。 土耳其加征中国进口汽车关税的总统决定预定将于7月7日生效，除了40%的关税税率外，每辆中国进口车最低的关税金额为7000美元。也就是说，如果一辆中国进口车的关税按40%计算税额不到7000美元，那么必须按7000美元缴税。 “对从中国进口的常规和油电混合轿车加征额外关税是为了增加和保护市占率萎缩的国产汽车生产，”路透社引述土耳其贸易部发布的一份声明说。 土耳其贸易部的声明还指出，土耳其政府在作出加征中国进口车关税的决定时还考虑了经常项目赤字的目标以及鼓励国内厂商投资和生产的努力。 土耳其政府去年就曾增加过对进口中国电动车课征的关税，并且对电动车的维修和售后服务制定了一系列新的规定。 土耳其近年来贸易赤字持续攀升，去年达到452亿美元。土耳其政府正在努力提升国产和出口能力，以便降低贸易赤字。 在土耳其贸易部宣布对中国进口汽车加征关税几天前，土耳其外长费丹刚刚访问了中国。中国国家副主席韩正会见了费丹，而中共中央政治局委员、外长王毅则与费丹举行了双边会晤。 王毅在会谈中赞扬中土战略合作关系保持发展势头，展现出广阔前景，并且表示要建设全方位、深层次、高水平的中土关系。王毅还表达了中方扩大进口土耳其优质农产品、支持两国企业不断提升合作层次与科技含量的立场。 费丹在会谈中表示，土耳其高度重视对华关系，恪守一中原则，并将推动双方在贸易、投资、金融、农业、旅游、教育等领域的交流合作，并争取取得更多实质性成果。 费丹在访华期间，还专门前往新疆参观访问。 不过费丹结束访华后，土耳其政府便立即宣布对进口中国轿车加征40%的高额关税，让外界感到以外。 尽管中国已经超越日本成为全球最大的汽车出口国，中国的汽车、特别是电动车出口近来遭遇越来越多国家和地区加征关税的威胁和挑战。 美国政府五月中宣布，将对从中国进口的价值180亿美元的商品加征关税，其中电动车的关税将从目前的25%飙升至100%。白宫指出，美国此举旨在保护美国的工人和企业。 目前，美国市场并没有向中国电动其和开放，因此美国政府出台的这项关税决定目的显然不是减缓中国电动汽车进入美国市场的速度，而是向中国车企发出震慑，不要觊觎美国市场。 欧盟委员会自去年10月起开始对进口中国电动车展开反补贴调查，并且预定于下个星期宣布是否对中国进口电动车加征临时关税以及加征多少临时关税。 欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩（Ursula von der