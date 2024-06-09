中共嚴控高官出境 專家解析三種原因 【新唐人北京時間2024年06月08日訊】中共進一步收緊對國民的旅行限制。最新消息稱，中共尤其嚴管中共官員、國企高管出境，「局長」以上級別的官員受到永久限制。 6月6日，南華早報稱，中共一直在收緊對公職人員的旅行限制，甚至擴大到國企、國有銀行、大學、醫院的高管。受限群體需要上繳護照，若要出國必須申請。而中共系統內，「局長」以上級別的官員，即便退休也受到永久性限制。 旅澳歷史學者李元華說，中共限制高官和國企高管出境，原因有三。 旅澳歷史學者李元華：「第一，因為無官不貪，你如果貪了錢以後，錢已經轉出去，人再跑出去，上紅通也非常麻煩。所以它表面上是遏制腐敗的一個措施，但是根底裡邊它是一種恐懼。」 中共貪官與國企高管卷款外逃由來已久。今年5月，大陸經濟學者盧麒元斷言，大陸資金外逃不低於3萬億美元。 旅澳歷史學者李元華：「因為很多人已經看到中共的敗相，也看到中共這個破船要沉了。有些人已經撈到好處了，就想遠離這條破船，去到自由世界安享晚年了。中共一定要綁架所有人跟它在沉船裡一塊沉。」 第二原因是中共擔心官員到自由社會，看到各種真相，它的洗腦失靈。 旅澳歷史學者李元華：「這些官員也是在中共洗腦的輿論下，如果這些人自由地去到海外，中共的洗腦術可能就會失靈。它就覺得非常恐慌，所以它是從控制人的思想角度去限制個人出行。」 第三個原因，中共外匯儲備不足，它不願中國人到海外消費，所以普通民眾出境也受限制。 旅澳歷史學者李元華：「它就覺得這點外匯本來就有限，貪的貪，腐的腐，普通人再去旅遊，再給它花沒了。還有一個可能就是國庫見底，它不希望大家出去消費，用錢。」 多年來，中共也一直在收緊對反共群體的限制。大陸民主人士耿紅軍，有簽證也不能出國，去年走線到了美國。 中國民主人士耿紅軍：「我正常在國內走，走了兩次。全部被海關給截住了，都沒走成。最後又走了一次，從雲南往寮國然後出來的。」 大陸主播劉子鑰的先生因參與民主運動被打壓，他們也是走線到了美國。 大陸主播劉子鑰：「我一個朋友，她比我老公的事小多了，她才關了一晚上，她到過境的時候就被卡回來了，不允許她出入境。我們是因為沒有用任何證件過境，它查不到我們。」 新唐人電視台記者李韻、高玉採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/08/a103887840.html